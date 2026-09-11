«Τζάμια σπασμένα, καθίσματα γεμάτα αίματα»: Ρωσικά drones άρχισαν να χτυπούν πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο

Πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο έχουν γίνει στόχος επιθέσεων από drones με κινητήρες τζετ, σε ένα κύμα στοχευμένων ρωσικών επιθέσεων, καθώς οι βομβαρδισμοί της ουκρανικής πρωτεύουσας εισέρχονται σε μια νέα, πιο έντονη φάση.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις εναντίον δύο πρατηρίων καυσίμων το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

Οι επιθέσεις, οι οποίες σημειώθηκαν κατά την ώρα αιχμής, ακολούθησαν μια παρόμοια επίθεση σε πρατήριο καυσίμων την Πέμπτη, την πρώτη αυτού του είδους στην πρωτεύουσα.

Στο πρατήριο της Ukrnafta στη συνοικία Ποτσάινα, στο βόρειο Κίεβο, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη της Παρασκευής, ο υπεύθυνος ενός κοντινού πλυντηρίου αυτοκινήτων, η σύζυγός του και ο οδηγός ενός διερχόμενου αυτοκινήτου. Το όχημα, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές, είχε ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου, με τα τζάμια του σπασμένα και τα καθίσματα γεμάτα αίματα, σύμφωνα με τον Guardian.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν δύο εκρήξεις, ενώ οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν αργότερα ότι η Ρωσία πραγματοποίησε επίθεση με δεύτερο πλήγμα στο ίδιο σημείο, γνωστή ως επίθεση double tap.

«Αυτή είναι πιθανότατα μία από τις πιο δύσκολες περιόδους του πολέμου, επειδή η ζωή μοιάζει πραγματικά με τρενάκι του λούνα παρκ», δήλωσε η 30χρονη Αναστασία Ντεμτσένκο, η οποία εργάζεται σε εταιρεία διανομών απέναντι από το πρατήριο. «Νιώθεις ότι η ζωή βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού».

Και οι τρεις επιθέσεις είχαν ως στόχο πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν υπό την Ukrnafta, κρατική εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Σεργκίι Φεντορένκο, εκτελών χρέη επικεφαλής της Naftogaz, μητρικής εταιρείας της Ukrnafta, δήλωσε: «Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει κανένας στρατιωτικός στόχος πίσω από τέτοιες επιθέσεις. Πρόκειται για τρομοκρατία που στρέφεται εναντίον του άμαχου πληθυσμού, εναντίον ειρηνικών ανθρώπων».

Ρωσία: Η λίστα με τα 18 πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο που αποτελούν «στόχο»

Μια λίστα με 18 πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο, τα οποία αναμενόταν να αποτελέσουν στόχο ρωσικών drones, άρχισε να κυκλοφορεί στο Telegram την Τετάρτη. Και τα τρία πρατήρια που έχουν χτυπηθεί μέχρι στιγμής περιλαμβάνονταν στη λίστα.

Στο άλλο πρατήριο που επλήγη την Παρασκευή, στην περιοχή Ντεσνιάνσκι, μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας, ο υπεύθυνος ενός κοντινού πλυντηρίου αυτοκινήτων δήλωσε ότι ήταν θαύμα που δεν υπήρξαν νεκροί από την έκρηξη.

Ο Φεντίρ Λεσοβίν δήλωσε ότι η σειρήνα αεροπορικής επιδρομής έδωσε στους εργαζόμενους του πρατηρίου καυσίμων τον χρόνο να τρέξουν σε ένα κοντινό καταφύγιο, ενώ ένας πελάτης που περίμενε έξω από την επιχείρησή του είδε το drone να πλησιάζει και επίσης έτρεξε να σωθεί.

Η Ρωσία έχει αυξήσει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πρατηρίων καυΤσίμων. Εγκαταστάσεις στα ανατολικά και τα νότια της χώρας έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος, όμως οι επιθέσεις αυτής της εβδομάδας σηματοδοτούν την πρώτη φορά που τα πλήγματα εναντίον μιας τόσο σημαντικής υποδομής για την καθημερινή ζωή μεταφέρονται στην πρωτεύουσα.

Η Ουκρανία έχει επίσης πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών. Οι ειδικές δυνάμεις της χώρας δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι έπληξαν εγκαταστάσεις στο λιμάνι Μαχατσκαλά, στην Κασπία Θάλασσα.

Το Κίεβο έχει δεχθεί καθημερινές επιθέσεις με drones και πυραύλους από τα τέλη Αυγούστου, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot. Μια σύντομη ανάπαυλα, λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ το Σαββατοκύριακο, τερματίστηκε τη Δευτέρα.

Οι επιθέσεις στα πρατήρια καυσίμων σημειώθηκαν ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρισκόταν σε περιοδεία στο εξωτερικό, με στόχο να εξασφαλίσει διεθνή στήριξη και βοήθεια ενόψει ενός χειμώνα που αναμένεται να είναι δύσκολος. Την Πέμπτη, ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος προσέφερε υποστήριξη για την ενίσχυση των αποθεμάτων drones της Ουκρανίας.