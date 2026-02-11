Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πέθανε ο πρωταγωνιστής του Dawson's Creek σε ηλικία 48 ετών

Ο Τζέιμς βαν ντερ Μπικ (James Van Der Beek) έφυγε από τη ζωή του σε ηλικία 48 ετών. Είχε αγαπηθεί μέσα από τον ρόλο του στην εφηβική σειρά «Νεανικές ανησυχίες» (Dawson's Creek). Ο ηθοποιός έδινε μάχη με τον καρκίνο παχέος εντέρου.

Η σύζυγός του, Κίμπερλι βαν ντερ Μμπικ, ανακοίνωσε τα νέα στο Instagram.

«Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ βαν ντερ Μπικ έφυγε ήρεμα νωρίς σήμερα το πρωί», έγραψε η Κίμπερλι. «Αντιμετώπισε τις τελευταίες του μέρες με θάρρος, πίστη και χάρη. Υπάρχουν πολλά να μοιραστούμε σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη του για την ανθρωπότητα και το ιερότητα του χρόνου. Αυτές οι μέρες θα έρθουν. Προς το παρόν σας ζητάμε ήρεμη ιδιωτικότητα καθώς θρηνούμε για τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδερφό και φίλο.»