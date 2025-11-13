«Νεανικές ανησυχίες»: Ο «Dawson» πουλάει ενθύμια της σειράς για να πληρώσει τις θεραπείες του για τον καρκίνο

Η μάχη του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ με τον καρκίνο συνεχίζεται και μία ακόμα κίνηση του ηθοποιού για να ενισχύσει οικονομικά το κομμάτι των θεραπειών του έρχεται στο φως.

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, γνωστός στο ελληνικό κοινό ως «Ντόσον» μέσα από τη σειρά «Νεανικές Ανησυχίες» (Dawson's Creek) που μας σύστησε τους Μισέλ Γουίλιαμς, Κέιτι Χολμς και Τζόσουα Τζάκσον πίσω στα 90s, έχει διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου και δίνει τον δικό του αγώνα.

Το People αναφέρει ότι ο ηθοποιός συνεργάστηκε με την Propstore για να πουλήσει τα αναμνηστικά αντικείμενα από ταινίες και σειρές στις οποίες έχει συμμετάσχει -μεταξύ των οποίων και μερικά εμβληματικά αντικείμενα από τις «Νεανικές Ανησυχίες» σε δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Το 100% των εσόδων από αυτά τα αντικείμενα θα πάνε στον Τζέιμς ως οικονομική ενίσχυση για την ακριβή θεραπεία του.

Πριν από ένα χρόνο, ο ηθοποιός είχε πουλήσει και μερικές φανέλες της ταινίας «Varsity Blues» για να αντεπεξέλθει στο οικονομικό βάρος που αντιμετώπιζε από τη θεραπεία του καρκίνου.

«Αποθηκεύω αυτούς τους θησαυρούς εδώ και χρόνια, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή να κάνω κάτι με αυτούς, και με όλες τις πρόσφατες απροσδόκητες ανατροπές που έχει φέρει η ζωή τελευταία, είναι σαφές ότι η ώρα είναι τώρα. Ενώ νιώθω κάποια νοσταλγία καθώς αποχωρίζομαι αυτά τα αντικείμενα, είναι ωραίο να μπορώ να τα προσφέρω μέσω της δημοπρασίας του Propstore για να τα μοιραστώ με όσους έχουν υποστηρίξει το έργο μου όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε σε δήλωσή του ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικλ.

Πόσο θα πουληθεί το κολιέ του Ντόσον

Ανάμεσα στα αντικείμενα είναι και το κολιέ του Ντόσον, το οποίο φορούσε σε όλη τη σειρά μέχρι που το δώρισε στον Τζόι στην τρίτη σεζόν.

Αυτό το αντικείμενο αναμένεται να του αποφέρει έσοδα από 26.400 έως 52.800 δολάρια.

Το reunion τον περασμένο Σεπτέμβριο

Υπενθυμίζεται ότι το καστ της επιτυχημένης σειράς «Νεανικές ανησυχίες» ενώθηκε ξανά τον περασμένο Σεπτέμβριο για να συγκεντρώσει χρήματα και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τον οργανισμό F Cancer, καθώς και για τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, τον πρωταγωνιστή που διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου πέρυσι.

Η Μισέλ Γουίλιαμς, η Κέιτι Χολμς και ο Τζόσουα Τζάκσον ανέβηκαν στη σκηνή του Richard Rodgers Theater για να διαβάσουν το πιλοτικό επεισόδιο του 1998.

Την είχε τιμήσει με μήνυμά του και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, το κινηματογραφικό είδωλο του «Ντόσον».

Ο 48χρονος Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δεν είχε καταφέρει να παραστεί στη Νέα Υόρκη, καθώς είχε προσβληθεί από δύο ιώσεις στομάχου που τον εμπόδισαν να ταξιδέψει, είχε εμφανιστεί όμως σε βίντεο στέλνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα.

Η αδυνατισμένη φιγούρα του είχε τότε προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές του. Τα social media είχαν γεμίσει με μηνύματα στήριξης και θαυμασμού για τη δύναμή του.

James Van Der Beek Makes Surprise Appearance at Dawson’s Creek Reunion After Canceling Due to Illness https://t.co/GFEpJsc8Ni — People (@people) September 23, 2025