Τζο Κεντ: Το FBI ερευνά για «διαρροή πληροφοριών» τον κορυφαίο αξιωματούχο του Τραμπ που παραιτήθηκε

Η παραίτηση του Τζο Κεντ (Joe Kent), ενός ανώτερου αξιωματούχου της αντιτρομοκρατίας που μίλησε ανοιχτά κατά του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν, πήρε δραματική τροπή με μια αναφορά ότι βρίσκεται υπό έρευνα από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) για φερόμενη διαρροή απόρρητων πληροφοριών.

Η έρευνα προηγείται της αποχώρησης του Κεντ την Τρίτη (17/03) από τη θέση του ως διευθυντή του εθνικού κέντρου αντιτρομοκρατίας, όπου είχε επιβλέψει την ανάλυση των τρομοκρατικών απειλών, σύμφωνα με το Semafor και το CBS News.

Η αναφορά ήρθε καθώς ο Κεντ, το πρώτο ανώτερο μέλος της κυβέρνησης που παραιτήθηκε λόγω του πολέμου, έδωσε την πρώτη του συνέντευξη στα μέσα ενημέρωσης από τότε που παραιτήθηκε.

Μιλώντας στον δεξιό σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον, ισχυρίστηκε ότι οι διαφωνούσες φωνές ουσιαστικά παγώθηκαν από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που οδήγησε στις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Σε αρκετούς βασικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων δεν επετράπη να έρθουν και να εκφράσουν τη γνώμη τους στον πρόεδρο», δήλωσε ο Κεντ στο podcast The Tucker Carlson Show. «Δεν υπήρξε μια έντονη συζήτηση».

Φορώντας ένα μπλε καρό πουκάμισο ανοιχτό στο γιακά, ο Κεντ, ένθερμος σύμμαχος του Τραμπ και θεωρητικός συνωμοσίας, φάνηκε να προσπαθεί να μην επικρίνει άμεσα τον πρόεδρο. Αλλά παρουσίασε μια εικόνα ενός Λευκού Οίκου στον οποίο ο Τραμπ βασιζόταν σε έναν στενό εσωτερικό κύκλο συμβούλων, παραγκωνίζοντας αξιωματούχους που αμφισβητούσαν τόσο τις πληροφορίες όσο και τη στρατηγική σοφία που υποστήριζε τις επιθέσεις.

Ο Κεντ, όπως μεταφέρει ο Guardian, επέμεινε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία ότι το Ιράν ήταν κοντά στο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή ότι αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ. «Δεν υπήρχαν πληροφορίες που να έλεγαν: Όποια μέρα κι αν ήταν, 1η Μαρτίου, οι Ιρανοί θα εξαπολύσουν αυτή τη μεγάλη ύπουλη επίθεση - θα κάνουν κάποιο είδος 11ης Σεπτεμβρίου, Περλ Χάρμπορ, κ.λπ., θα επιτεθούν σε μία από τις βάσεις μας. Δεν υπήρχε καμία τέτοια πληροφορία».

Αντίθετα, ισχυρίστηκε ο Κεντ, ο Τραμπ ουσιαστικά αναγκάστηκε από το Ισραήλ. «Οι Ισραηλινοί οδήγησαν στην απόφαση να αναληφθεί αυτή η δράση», είπε, ισχυριζόμενος ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι άσκησαν πιέσεις στον πρόεδρο με ισχυρισμούς που δεν συμφωνούσαν με τα καθιερωμένα κανάλια πληροφοριών.

Ο Κεντ πρόσθεσε: «Ξέρω πώς λειτουργεί αυτό. Γνωρίζω ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι - κάποιοι στις υπηρεσίες πληροφοριών, κάποιοι στην κυβέρνηση - θα έρθουν σε αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ και θα πουν κάθε λογής πράγματα που γνωρίζουμε από τις πληροφορίες μας ότι απλώς δεν είναι αλήθεια. Θα πουν, σου δίνω μια προεπισκόπηση, δεν είναι ακόμα στα κανάλια πληροφοριών, αλλά να τι θα συμβεί, και αυτό συνήθως δεν καρποφορεί.

Τέτοιες παρατηρήσεις έχουν προκαλέσει άμεση καταδίκη σε ορισμένους κύκλους, με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι οι αναφορές σε ένα ισραηλινό λόμπι μετατρέπονται σε προσβλητικά τροπάρια. Ο Κάρλσον έχει τεθεί υπό παρόμοιο έλεγχο, ιδίως μετά την προηγούμενη συνέντευξη που είχε πάρει από τον αντισημίτη ακτιβιστή Νικ Φουέντες.

Τζο Κεντ: Ποιος εμπόδισε την πρόσβασή του στον Τραμπ

Ο Κεντ, ο οποίος δεν διευκρίνισε ποιος εμπόδισε την πρόσβασή του στον πρόεδρο, επικαλέστηκε επίσης σχόλια του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον ως ενδεικτικά της επιρροής του Ισραήλ στο χρονοδιάγραμμα των επιθέσεων.

Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν αποκλίνοντες στόχους. «Οι περισσότεροι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στο Πεντάγωνο και στις υπηρεσίες πληροφοριών, θα έλεγαν, εμείς και οι Ισραηλινοί έχουμε στην πραγματικότητα διαφορετικό στόχο εδώ.

«Δεν πιστεύω ότι ο στόχος μας έχει οριστεί σαφώς επειδή αποφεύγουμε την αλλαγή καθεστώτος. Οι Ισραηλινοί δεν αποφεύγουν την αλλαγή καθεστώτος. Θέλουν να ρίξουν, να κλειδώσουν, να βάλουν στο στόχαστρο την τρέχουσα κυβέρνηση. Δεν φαίνεται να έχουν σχέδιο για το τι θα ακολουθήσει».

Ο Κεντ είπε στον Κάρλσον ότι αποφάσισε να παραιτηθεί αφού έγινε προφανές ότι οι ανησυχίες του θα αγνοούνταν. «Ξέρω ότι αυτός ο δρόμος στον οποίο βρισκόμαστε δεν λειτουργεί», είπε. «Δεν μπορώ να συμμετάσχω σε αυτό με καθαρή συνείδηση».

Ως Πράσινος Μπερές, ο Κεντ συμμετείχε σε 11 αποστολές μάχης πριν αποσυρθεί για να ενταχθεί στη CIA. Υπέστη επίσης τραγωδία: Η σύζυγός του, κρυπτολόγος του Ναυτικού, σκοτώθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας το 2019 στη Συρία, αφήνοντάς τον με δύο μικρούς γιους. Ο 45χρονος Κεντ έχει ξαναπαντρευτεί έκτοτε.

Το έργο του Κεντ στο Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας επιβλεπόταν από τη διευθύντρια των εθνικών πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία την Τετάρτη δήλωσε ότι εναπόκειται στον Τραμπ - και μόνο στον Τραμπ - να αποφασίσει εάν το Ιράν αποτελεί απειλή.

Η Γκάμπαρντ, βετεράνος και πρώην βουλευτής από τη Χαβάη, είχε προηγουμένως επικρίνει τις συζητήσεις για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν. Δεν έχει πει τι πιστεύει για τις τρέχουσες επιθέσεις και ένας εκπρόσωπος αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε έντονα όταν ο Κεντ παραιτήθηκε. Ο Τραμπ τον απέρριψε ως «αδύναμο στην ασφάλεια», επιμένοντας ότι το Ιράν αποτελούσε «τεράστια απειλή» και υπονοώντας ότι όσοι διαφωνούσαν δεν είχαν κρίση. «Αν κάποιος δεν πίστευε ότι ήταν απειλή, δεν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους», είπε.