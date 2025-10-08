Τζόαν Κένεντι: Νεκρή η κληρονόμος της μεγάλης πολιτικής οικογένειας στα 89 της

Η Βιρτζίνια Τζόαν Κένεντι, η πρώτη σύζυγος του γερουσιαστή της Μασαχουσέτης Τεντ Κένεντι, πέθανε στο σπίτι της στη Βοστώνη σε ηλικία 89 ετών. Η Κένεντι «έφυγε» ειρηνικά στον ύπνο της νωρίς το πρωί της Τετάρτης (8/10), επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας.
Ήταν παντρεμένη με τον εκλιπόντα γερουσιαστή για 24 χρόνια. Το ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά: την Κάρα, τον Τεντ Τζούνιορ και τον Πάτρικ, o οποίος ακολούθησε επίσης πολιτική πορεία.
Η Κένεντι πάλευε με τον αλκοολισμό και την κατάθλιψη για πολλά χρόνια, και έγινε μια από τις πρώτες επιφανείς κυρίες της Αμερικής που μίλησε δημόσια για τον αγώνα της με τον εθισμό.
Ήταν ένθερμη υποστηρικτής των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης.
Πηγή: Daily Mail
- Στα επείγοντα του Αττικόν έγκυος από επίθεση του συντρόφου της: Χτυπήματα από πιρούνι στα μάτια της
- Ο «Μαντέλα» της Παλαιστίνης που θέλει απεγνωσμένα ελεύθερο η Χαμάς: «Κόκκινη γραμμή» για το Ισραήλ
- Στο πλευρό της Τουρκίας η Ζαχάροβα: «Η Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο το 1974 στην Κύπρο»
- «Με έβριζαν για τις σκηνές»: Ηθοποιός απαντά για το αληθινό σεξ σε αμφιλεγόμενη ταινία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.