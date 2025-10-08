Τζόαν Κένεντι: Νεκρή η κληρονόμος της μεγάλης πολιτικής οικογένειας στα 89 της

Η Βιρτζίνια Τζόαν Κένεντι, η πρώτη σύζυγος του γερουσιαστή της Μασαχουσέτης Τεντ Κένεντι, πέθανε στο σπίτι της στη Βοστώνη σε ηλικία 89 ετών. Η Κένεντι «έφυγε» ειρηνικά στον ύπνο της νωρίς το πρωί της Τετάρτης (8/10), επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας.

Ήταν παντρεμένη με τον εκλιπόντα γερουσιαστή για 24 χρόνια. Το ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά: την Κάρα, τον Τεντ Τζούνιορ και τον Πάτρικ, o οποίος ακολούθησε επίσης πολιτική πορεία.

Η Κένεντι πάλευε με τον αλκοολισμό και την κατάθλιψη για πολλά χρόνια, και έγινε μια από τις πρώτες επιφανείς κυρίες της Αμερικής που μίλησε δημόσια για τον αγώνα της με τον εθισμό.

Ήταν ένθερμη υποστηρικτής των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης.

Τζόαν και Τεντ Κένεντι | AP

Πηγή: Daily Mail