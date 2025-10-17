Τζον Μπόλτον: Ποινική δίωξη στον πρώην σύμβουλο του Τραμπ - To «ημερολόγιο» που μπορεί να τον στείλει στη φυλακή

Απόρρητα έγγραφα, ένα «ημερολόγιο» και σφοδρές κατηγορίες. Ο Τζον Μπόλτον, ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ πριν γίνει σφοδρός επικριτής του προέδρου, κατηγορήθηκε ποινικά για ομοσπονδιακές κατηγορίες.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσίασε την υπόθεση σε ένα μεγάλο σώμα ενόρκων στο Μέριλαντ την εχθές (16/10), και συμφώνησαν ότι υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να απαγγελθούν κατηγορίες στον Μπόλτον, ο οποίος εξέδωσε δήλωση υποστηρίζοντας την αθωότητά του.

Αυτό έρχεται μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν πράκτορες του FBI στο σπίτι και το γραφείο του Μπόλτον τον Αύγουστο, στο πλαίσιο έρευνας για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Το κατηγορητήριο καθιστά τον Μπόλτον, 76 ετών, τον τρίτο από τους πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου των ΗΠΑ που αντιμετωπίζει κατηγορίες τις τελευταίες εβδομάδες. Θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δεκαετίες φυλάκισης.

Τζον Μπόλτον: Γιατί κατηγορείται ο πρώην σύμβουλος ασφαλείας του Τραμπ

Σύμφωνα με κατηγορητήριο 26 σελίδων που κατατέθηκε σε δικαστήριο στο Γκρίνμπελτ του Μέριλαντ την Πέμπτη, ο Μπόλτον κατηγορείται για οκτώ κατηγορίες διαβίβασης πληροφοριών εθνικής άμυνας (NDI) και 10 κατηγορίες παράνομης διατήρησης πληροφοριών NDI.

Ένα κατηγορητήριο στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα είναι μια επίσημη κατηγορία που εκδίδεται από ένα μεγάλο σώμα ενόρκων - μια ομάδα μελών του κοινού που έχει συσταθεί από έναν εισαγγελέα για να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία για να καθορίσει εάν μια υπόθεση πρέπει να προχωρήσει.

Οι εισαγγελείς, σύμφωνα με το BBC, κατηγορούν τον Μπόλτον για παράνομη διαβίβαση άκρως απόρρητων πληροφοριών σχετικά με την εθνική άμυνα των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας το προσωπικό του email και άλλες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

«Αυτά τα έγγραφα αποκάλυψαν πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές επιθέσεις, ξένους αντιπάλους και σχέσεις εξωτερικής πολιτικής», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

Εάν κριθεί ένοχος, ο Μπόλτον κινδυνεύει να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών για κάθε κατηγορία. Αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές την Παρασκευή.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», δήλωσε η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι σε ανακοίνωση που ανακοίνωνε τις κατηγορίες.

Ο Μπόλτον κατά του Τραμπ

Ο Μπόλτον δήλωσε ότι ανυπομονεί να υπερασπιστεί τη «νόμιμη συμπεριφορά» του στο δικαστήριο, καθώς κατηγόρησε τον Τραμπ ότι επιδιώκει «αντίποινα εναντίον μου».

«Τώρα, έχω γίνει ο τελευταίος στόχος που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως όπλο για να απαγγείλει κατηγορίες σε όσους ο Τραμπ εωρεί εχθρούς του με κατηγορίες που είχαν απορριφθεί προηγουμένως ή να διαστρεβλώσει τα γεγονότα», δήλωσε ο Μπόλτον.

Ο δικηγόρος του Μπόλτον, Άμπε Λόουελ, δήλωσε ότι οι κατηγορίες προέκυψαν από ημερολογιακές καταχωρίσεις που κρατούσε ο πελάτης του κατά τη διάρκεια της 45χρονης καριέρας του στη δημόσια υπηρεσία.

«Όπως πολλοί δημόσιοι αξιωματούχοι σε όλη την ιστορία, ο Πρέσβης Μπόλτον κρατούσε ημερολόγια - αυτό δεν είναι έγκλημα», δήλωσε ο κ. Λόουελ.

Χαρακτήρισε τα αρχεία ως «μη απόρρητα, κοινοποιημένα μόνο στην άμεση οικογένειά του και γνωστά στο FBI ήδη από το 2021».

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Μπόλτον μοιράστηκε «περισσότερες από χίλιες σελίδες πληροφοριών σχετικά με τις καθημερινές του δραστηριότητες», συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που χαρακτηρίστηκαν ως άκρως απόρρητες, με δύο συγγενείς που δεν κατονομάζονται.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, φέρεται να μοιράστηκε τις πληροφορίες με τη σύζυγό του και την κόρη του.

Το «ημερολόγιο» του Μπόλτον

Οι μη εξουσιοδοτημένες πληροφορίες περιλαμβάνουν «καταχωρίσεις που μοιάζουν με ημερολόγιο από την εποχή που ο Μπόλτον ήταν Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας» και φέρεται να «εκτυπώθηκαν και αποθηκεύτηκαν» στο σπίτι του Μπόλτον στη Μπεθέσντα του Μέριλαντ.

Το κατηγορητήριο αναφέρει επίσης ότι, κάποια στιγμή μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019 και Ιουλίου 2021, «ένας κυβερνο-ηθοποιός που πιστεύεται ότι σχετίζεται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν» χάκαρε τον προσωπικό του λογαριασμό email και απέκτησε πρόσβαση στις διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Μπόλτον απολύθηκε από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ το 2019. Τα απομνημονεύματά του του 2020, «Το Δωμάτιο Όπου Συνέβη», αφηγούνταν την εποχή που εργαζόταν υπό τον Τραμπ και τον παρουσίαζε ως έναν πρόεδρο που δεν ήταν καλά ενημερωμένος για τη γεωπολιτική.

Ο Λευκός Οίκος κατέθεσε αγωγή για να εμποδίσει την έκδοση του βιβλίου, υποστηρίζοντας ότι περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες και δεν είχε ελεγχθεί σωστά. Ένας δικαστής απέρριψε το αίτημα και το βιβλίο κυκλοφόρησε λίγες μέρες αργότερα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκίνησε στη συνέχεια έρευνα για το εάν ο Μπόλτον είχε χειριστεί λανθασμένα απόρρητες πληροφορίες αποκαλύπτοντας ορισμένες πληροφορίες στο βιβλίο.