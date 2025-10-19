Τζόρτζια Μελόνι: «Η woke κουλτούρα προσπαθεί να χωρίσει Ιταλία και ΗΠΑ»

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της προς το «Εθνικό Ίδρυμα Ιταλία-Αμερική», η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στις κοινές ρίζες και παραδόσεις Ιταλίας και Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διατήρησης του Columbus Day και κατά της «woke κουλτούρας».

«Υπάρχουν δυνάμεις που προσπαθούν να μας χωρίσουν, να επανακαθορίσουν την ιστορία μας και τις παραδόσεις που μοιραζόμαστε. Την αποκαλούν woke κουλτούρα», δήλωσε η Μελόνι. Τ

όνισε πως αυτές οι προσπάθειες στοχεύουν στο να σβήσουν τη συμβολή των Ιταλοαμερικανών στην αμερικανική ιστορία και να αμφισβητήσουν τη θέση τους στην κοινωνία. «Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Η ημέρα εορτασμού του Χριστόφορου Κολόμβου είναι εδώ για να μείνει», κατέληξε.

Η δήλωση της Ιταλίδας πρωθυπουργού έρχεται ως αντίδραση στις αποκαθηλώσεις αγαλμάτων του Χριστόφορου Κολόμβου που σημειώθηκαν σε πολλές αμερικανικές πόλεις τα τελευταία χρόνια, έπειτα από διαμαρτυρίες αυτοχθόνων πληθυσμών που τον θεωρούν υπεύθυνο για τη γενοκτονία των προγόνων τους.

Il mio videomessaggio per il 50° anniversario della NIAF.@niaforg pic.twitter.com/27sUKCcaKb — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 19, 2025

Η Μελόνι ευχαρίστησε, επίσης, τον Αμερικανό πρόεδρο για την απόφαση να καθιερωθεί επίσημα ο εορτασμός του Columbus Day κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου – παρότι, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, η ημερομηνία αυτή έχει διαχρονικά μεταβληθεί, με τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να έχει αναγνωρίσει την 11η Οκτωβρίου ως Ημέρα Τιμής των Αυτοχθόνων Λαών.

Η αντίδραση της Μελόνι βρήκε ανταπόκριση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την ευχαρίστησε δημοσίως μέσω σύντομου βίντεο και έκανε retweet σε ανάρτηση της συνεργάτιδάς του Λεν Πάτον, στην οποία σημειώνεται: «Η Τζόρτζια Μελόνι αντιπαρατίθεται στην Ε.Ε. και προσπαθεί να πετύχει απευθείας εμπορική συμφωνία με τον Τραμπ. Καλά έκανες Μελόνι – μια εξαιρετική κίνηση».