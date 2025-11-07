Ύποπτα drones στο Βέλγιο: Πόσο εφικτή είναι μια ρωσική επίθεση εναντίον εδαφών του ΝΑΤΟ

Τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και της Λιέγης στο Βέλγιο αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας για άλλη μια φορά λόγω ύποπτων θεάσεων drone, λίγες ώρες αφότου το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας της βελγικής κυβέρνησης συζήτησε την αντίδρασή του στις αναδυόμενες απειλές.

Και τα δύο αεροδρόμια ανέφεραν περιορισμένη επίδραση στις δραστηριότητές τους.

Περισσότερες ανεπιβεβαίωτες θεάσεις drones αναφέρθηκαν επίσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Doel και στο κέντρο πυρηνικών ερευνών SCK στο Mol, όπως ανέφερε η Het Laatste Nieuws, και στο λιμάνι της Αμβέρσας, σύμφωνα με το VRT.

Εν μέσω αυξανόμενης απογοήτευσης για το συνεχιζόμενο πρόβλημα, σύμφωνα με τον Guardian, το Βέλγιο αναμένεται να λάβει υποστήριξη κατά των drones από τον γερμανικό στρατό, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης, σε μια προσπάθεια να τεθεί τέλος στα επαναλαμβανόμενα περιστατικά θεάσεων drones κοντά σε πολιτικά αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις.

Ξεχωριστά, το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Σουηδίας στο Γκέτεμποργκ ανέφερε επίσης προβλήματα με drones, ωθώντας την αστυνομία να ξεκινήσει έρευνα για «ύποπτη αεροπορική δολιοφθορά».

Πόσο εφικτή είναι μια ρωσική επίθεση εναντίον εδαφών του ΝΑΤΟ

Τα περιστατικά έρχονται καθώς ένας κορυφαίος Γερμανός στρατιωτικός αξιωματούχος εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση ότι η Ρωσία θα έχει την ικανότητα για μια περιορισμένη επίθεση εναντίον εδαφών του ΝΑΤΟ ανά πάσα στιγμή, ανέφερε το Reuters.

«Αν εξετάσετε τις τρέχουσες δυνατότητες και την μαχητική ισχύ της Ρωσίας, η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει μια μικρής κλίμακας επίθεση εναντίον εδαφών του ΝΑΤΟ ήδη από αύριο», δήλωσε ο Αντιστράτηγος Αλεξάντερ Σόλφρανκ σε συνέντευξή του στο Reuters. «Μικρή, γρήγορη, περιφερειακά περιορισμένη, τίποτα μεγάλο - η Ρωσία είναι πολύ δεμένη στην Ουκρανία για κάτι τέτοιο».

Ο Σόλφρανκ δήλωσε ότι το αν η Μόσχα μπορεί να επιλέξει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ θα καθοριστεί από τρεις παράγοντες: τη στρατιωτική ισχύ, το στρατιωτικό ιστορικό και την ηγεσία της Ρωσίας, ανέφερε το Reuters.

«Αυτοί οι τρεις παράγοντες με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μια ρωσική επίθεση είναι στη σφαίρα του δυνατού. Το αν θα συμβεί ή όχι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δική μας συμπεριφορά», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποτροπής του ΝΑΤΟ.