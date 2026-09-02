Το USS Abraham Lincoln πιάνει λιμάνι στη Ταϊλάνδη μετά από 270 ημέρες στη θάλασσα

Το USS Abraham Lincoln, ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαμάχης για τις συνθήκες επί του πλοίου μετά από μήνες στη θάλασσα στο πλαίσιο του πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, έφτασε από ένα λιμάνι της Ταϊλάνδης, όπως επισημαίνει η Guardian.

Οι αναφορές για επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και κακή ψυχική υγεία στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένων απόπειρων αυτοκτονίας, έχουν γίνει πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας κριτική για τις ενέργειες του προέδρου στη Μέση Ανατολή.

Έντονη παρουσία ασφαλείας βρισκόταν σε ισχύ στο λιμάνι Laem Chabang κοντά στην Πατάγια, νότια της Μπανγκόκ, όπου το πλήρωμα των 5.000 ατόμων του USS Abraham Lincoln έφτασε το πρωί της Τετάρτης μετά από περισσότερες από 270 ημέρες στη θάλασσα.

Το τεράστιο πυρηνοκίνητο πλοίο έφυγε από την Καλιφόρνια τον Νοέμβριο του 2025 για υπηρεσία στη Νότια Σινική Θάλασσα και άλλαξε πορεία προς τη Μέση Ανατολή πριν από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν που ξεκίνησαν πριν από έξι μήνες.

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Το Lincoln έφυγε από την Καλιφόρνια τον Νοέμβριο του 2025 για υπηρεσία στη Νότια Σινική Θάλασσα και άλλαξε πορεία προς τη Μέση Ανατολή πριν από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν που ξεκίνησαν πριν από έξι μήνες.

Πόλη θέρετρο για τα στρατεύματα στον πόλεμο του Βιετνάμ

Η πόλη-θέρετρο Πατάγια, ένας προορισμός ξεκούρασης και αναψυχής για τα αμερικανικά στρατεύματα από τον πόλεμο του Βιετνάμ, έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας καθώς ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους ναύτες και τους πεζοναύτες.

Οι ναύτες θα αποβιβαστούν σε ομάδες των περίπου 50 ατόμων, σύμφωνα με τον συνταγματάρχη της αστυνομίας Anek Srathongyoo, επιθεωρητή του αστυνομικού τμήματος της πόλης Pattaya.

Κάποτε ένα ήσυχο ψαροχώρι, η Πατάγια μετατράπηκε σε μια από τις πιο διαβόητες περιοχές με κόκκινα φανάρια στον κόσμο με την άφιξη αμερικανικών στρατευμάτων που χρησιμοποιούσαν στρατιωτικές βάσεις στην Ταϊλάνδη κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ.

Στο απόγειό της, δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικοί των ΗΠΑ περνούσαν από εκεί κάθε χρόνο, δήλωσε ο Πιπατπόνγκ Φακφάρε, αναπληρωτής καθηγητής με ειδίκευση στον τουρισμό στο Πανεπιστήμιο της Μπανγκόκ.

«Κατά τη γνώμη μου, είναι πραγματικά η ιδρυτική επιρροή για την πόλη. Ο αμερικανικός στρατός μετέτρεψε ένα ήσυχο ψαροχώρι σε παγκόσμιο προορισμό για ένα διεθνές κέντρο νυχτερινής ζωής και ψυχαγωγίας σε περίπου 15 χρόνια», είπε.

Η Πατάγια είναι πλέον εξαιρετικά δημοφιλής στους ξένους τουρίστες, γνωστή για τις παραλίες της και μια σκηνή νυχτερινής ζωής που έχει από καιρό κεντρίσει το ενδιαφέρον για τον σεξουαλικό τουρισμό.

Ισχυρή βιομηχανία του σεξ

Παρόλο που τα αμερικανικά στρατεύματα έφυγαν στα μέσα της δεκαετίας του '70, η υποδομή της βιομηχανίας του σεξ συνέχισε να αναπτύσσεται, με τους Ευρωπαίους τουρίστες να παίρνουν τη θέση τους, και πιο πρόσφατα κύματα Κινέζων και Ρώσων επισκεπτών, δήλωσε ο Πιπατπόνγκ.

Η εργασία στο σεξ είναι παράνομη στην Ταϊλάνδη, αλλά οι αρχές συχνά κάνουν τα στραβά μάτια, δήλωσε ο Pattarachit Gozzoli, κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο Mahidol στην Μπανγκόκ.

Ο δήμαρχος της Πατάγια, Poramase Ngampiches, υποβάθμισε το παρελθόν της πόλης, λέγοντας ότι υπήρξε πρόσφατη καταστολή των εργαζομένων στο σεξ, αλλά αρνήθηκε ότι συνδέεται με τις αφίξεις από τις ΗΠΑ. Η τοπική αστυνομία συνέλαβε 25 γυναίκες για επαιτεία στον παραλιακό δρόμο μια εβδομάδα πριν από την άφιξη του πλοίου.

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Ο δήμαρχος δήλωσε ότι είχαν κανονιστεί λεωφορεία για τη μεταφορά των ναυτικών μεταξύ του πλοίου και της Πατάγια μέχρι την αναχώρηση του μεταφορέα την Κυριακή.

Έξω από ένα μπαρ, μια πινακίδα έγραφε: «Καλώς ήρθατε σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ. Σας ευχαριστούμε για την υπηρεσία σας».

Ο Poramase δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Facebook: «Έρχονται για να χαλαρώσουν. Οι προετοιμασίες μας θα επικεντρωθούν στην ασφάλεια και στη διασφάλιση δίκαιης τιμολόγησης, ώστε να μην τους εκμεταλλευτούμε».

Είπε ότι τους είχε απαγορευτεί να κάνουν θαλάσσια σπορ όπως τζετ σκι, και να εκμεταλλεύονται τους χαλαρούς νόμους για την κάνναβη της Ταϊλάνδης, αλλά τους ενθάρρυνε να απολαύσουν τα πολλά άλλα αξιοθέατα της πόλης, από εμπορικά κέντρα μέχρι θρησκευτικούς χώρους.