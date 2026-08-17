Μετά το Lincoln, άλλο ένα πλοίο των ΗΠΑ ξέμεινε στη θάλασσα: Η έκρυθμη κατάσταση στο USS Benfold

Ένα αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πέρασε τέσσερις ημέρες τον περασμένο μήνα ουσιαστικά «νεκρό» στα νερά της Νότιας Σινικής Θάλασσας, χωρίς λειτουργικές τουαλέτες, υπηρεσίες κουζίνας και κλιματισμό, εν μέσω της αφόρητης ζέστης.

Το περιστατικό οφειλόταν σε μηχανική βλάβη στο πολεμικό πλοίο, ανέφερε ο 7ος Στόλος των ΗΠΑ σε δήλωση στο CNN, ένα ακόμα συμβάν καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τη μεγάλη πίεση που ασκείται στο αμερικανικό Ναυτικό λόγω του πολέμου με το Ιράν και των παγκόσμιων δεσμεύσεων.

Το USS Benfold, ένα αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke με κατευθυνόμενους πυραύλους, εκτελούσε επιχειρήσεις ρουτίνας στον Ινδο-Ειρηνικό στις 24 Ιουλίου όταν συνέβη ένα «μηχανικό ατύχημα που αφορούσε τις γεννήτριές του», δήλωσε ο Διοικητής του Ναυτικού Matthew Comer, εκπρόσωπος του 7ου Στόλου.

Πέφτουν «ντόμινο» τα πλοία των ΗΠΑ

Το Benfold αποτελεί συχνά μέρος της ομάδας κρούσης που συνοδεύει το USS George Washington –– το αεροπλανοφόρο που κατευθύνεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή για να συνδράμει στο υπό κατάρρευση USS Abraham Lincoln, αλλά φαίνεται να βρίσκεται ακόμα στην Ασία.

Εκτός από την απώλεια της ικανότητας ελιγμών, το πολεμικό πλοίο, βάρους σχεδόν 10.000 τόνων, είδε τις υπηρεσίες κουζίνας, τις τουαλέτες, τον κλιματισμό και το πόσιμο νερό να επηρεάζονται, δήλωσε ο Κόμερ.

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«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο πλήρωμα, το οποίο επέδειξε αντοχή, θάρρος, επαγγελματισμό και ακλόνητη σταθερότητα στην αντίδρασή του», ανέφερε η δήλωσή του.

Ανέφερε ότι η αιτία της διακοπής ρεύματος - η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το USNI News, το οποίο ανέφερε ότι σημειώθηκε στη Νότια Σινική Θάλασσα - βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Αυτό έρχεται καθώς το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ βρίσκεται υπό αυξανόμενο έλεγχο μετά από αναφορές για χαμηλό ηθικό και ανησυχίες για την ψυχική υγεία των ναυτιλλομένων στο Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτές και Δημοκρατικοί νομοθέτες έχουν δηλώσει ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δέχεται πιέσεις από τις απαιτήσεις του πολέμου στο Ιράν και τις παγκόσμιες δεσμεύσεις του Ναυτικού.

Ενώ ο Κόμερ δεν έδωσε συγκεκριμένη τοποθεσία όπου σημειώθηκε η βλάβη, οι ημερήσιες θερμοκρασίες στη Νότια Σινική Θάλασσα στα τέλη Ιουλίου κυμαίνονταν κατά μέσο όρο μεταξύ 32 και 37 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά αρχεία.

ΗΠΑ: Μία «καυτή» βάρδια στο Benfold

Ο Καρλ Σούστερ, πρώην λοχαγός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι είχε αντέξει περίπου τέσσερις ώρες σε ένα αντιτορπιλικό χωρίς ρεύμα σε αποστολή στο Πουέρτο Ρίκο, περιέγραψε πώς είναι ένα τέτοιο σενάριο.

«Θα ήταν αρκετά αγχωτικό. Οι αξιωματικοί επιχειρήσεων ανησυχούσαν για το ηθικό του πληρώματος και τις επιχειρησιακές ανησυχίες, οι μηχανικοί επικεντρώνονταν στο πώς να το λύσουν και ο πλοηγός ανησυχούσε για την κατεύθυνση προς την οποία κινούνταν και για τον καιρό που ερχόταν.

Το πλήρωμα ανησυχούσε για τον καιρό, τα τρόφιμα και τι θα ακολουθούσε. Ο (διοικητής) και ο (εκτελεστικός αξιωματικός) ανησυχούσαν για όλα αυτά και για το πότε θα έφτανε η βοήθεια», δήλωσε ο Schuster.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τέσσερις ώρες στα νερά νοτιοανατολικά του Πουέρτο Ρίκο δεν είναι τόσο αγχωτικές όσο τέσσερις ημέρες στη Νότια Σινική Θάλασσα», πρόσθεσε.

Το Ναυτικό δήλωσε ότι ένα δεύτερο αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το καταδρομικό USS Robert Smalls, παρείχε μαγειρεμένα γεύματα στο Benfold κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος.

Άλλα πλοία της Ομάδας Κρούσης του USS George Washington με έδρα την Ιαπωνία παρείχαν επίσης βοήθεια κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών που το Benfold ήταν εκτός ισχύος πριν ρυμουλκηθεί στον κόλπο Subic στις Φιλιππίνες για επισκευές, σύμφωνα με τον Comer.