Viral χωριό στην Ιταλία λέει όχι στον τουρισμό της μίας ημέρας - «Καταστρέφουν τα πάντα για μία φωτογραφία»

Η Ιταλία συνεχίζει να επιβάλει περιορισμούς στους επισκέπτες για να μειώσει τον υπερτουρισμό. Μετά το εισιτήριο στη Φοντάνα Ντι Τρέβι, που τέθηκε σε ισχύ χθες, Δευτέρα (02/02), σήμερα γίνεται γνωστό πως χωριό στους Δολομίτες εισάγει μέτρα για να μειωθεί ο αριθμός των τουριστών σε μικρή γραφική εκκλησία.

Η Santa Maddalena (σ.σ. Αγία Μαγδαληνή) βρίσκεται σε ένα μικρό χωριό στη νότια Ιταλία και αποτελεί Instagram-ικό προορισμό.

Τα τελευταία χρόνια, είχε καταγραφεί μία αύξηση των επισκεπτών, ωστόσο πέρσι το καλοκαίρι σημειώθηκε κοσμοπλημμύρα, όπως δηλώνουν και οι ντόπιοι.

Από τον Μάιο, η πρόσβαση στο χωριό κοντά στην εκκλησία, η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, θα περιορίζεται από ένα φράγμα που θα επιτρέπει την είσοδο μόνο σε κατοίκους και επισκέπτες που θα διανυκτερεύσουν τουλάχιστον μία νύχτα στην περιοχή, σύμφωνα με τον τοπικό δήμο.

Τα αυτοκίνητα και τα τουριστικά λεωφορεία που θα μεταφέρουν ημερήσιους εκδρομείς θα απαγορευτούν.

Ο δήμαρχος της κοντινής περιφέρειας Φουνς είπε στο CNN ότι οι περιορισμοί θα ισχύσουν από τον Μάιο έως και Νοέμβριο. Ακόμα, δεν θα ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί η δυσκολία πρόσβασης στην εκκλησία.

Όποιος φτάνει στο χωριό, θα πρέπει να πληρώσει 4 ευρώ για πάρκινγκ και να περπατήσει αρκετή ώρα. Αλλά η τιμή αναμένεται να αυξηθεί για να αποθαρρυνθούν όσοι θέλουν να ταξιδέψουν για να τραβήξουν μόνο μία φωτογραφία.

«Δεν θέλω να μιλήσω για τον υπερτουρισμό. Δεν είναι η σωστή λέξη. Δεν λέω ότι οι τουρίστες είναι ενόχληση. Αλλά, πολλοί έρχονται και πρέπει να τους διαχειριστούμε. Για την ηρεμία των ντόπιων και για να εγγυηθούμε μία όμορφη εμπειρία για τους ίδιους τους τουρίστες» σημείωσε ο ίδιος.

Πώς απέκτησε τη φήμη της η εκκλησία

Η άνοδος της Santa Maddalena ως hot spot στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια.

Η εκκλησία κέρδισε νωρίς έδαφος μεταξύ των Κινέζων τουριστών, αφότου κινέζος πάροχος τηλεφωνίας επέλεξε να βάλει την εικόνα της σε κάρτες SIM.

Αργότερα, η Apple έκανε screensaver το κοντινό βουνό Seceda, γεγονός που οδήγησε σε κοσμοσυρροή.

Έκτοτε, έρχονται συνεχώς «τουρίστες που τρέχουν», όπως τους χαρακτηρίζουν οι ντόπιοι, καθώς βγάζουν γρήγορα φωτογραφίες και αποχωρούν, συμβάλλοντας ελάχιστα στην τοπική οικονομία ενώ ασκούν πίεση στις υποδομές.

Δημοτική σύμβουλος κατήγγειλε πως οι ημερήσιοι εκδρομείς «καταστρέφουν τα πάντα για να τραβήξουν μία φωτογραφία». Γεμίζουν τους δρόμους, αποθαρρύνοντας άλλους τουρίστες από το να καταλύσουν μεγαλύτερο διάστημα στο χωριό. «Χρειάζεται ισορροπία» έκρινε.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι ο στόχος δεν είναι να αποτραπεί εντελώς ο τουρισμός, αλλά να επιβραδυνθεί.

Οι προσπάθειες περιορισμού του μαζικού τουρισμού δεν είναι καινούργιες στην περιοχή. Το περασμένο καλοκαίρι, ο Georg Rabanser - ένας πρώην snowboarder της εθνικής ομάδας της Ιταλίας που κατέχει λιβάδια κοντά στη Seceda - εγκατέστησε ένα τουρνικέ για να χρεώνει τους επισκέπτες που διασχίζουν τη γη του για να φωτογραφίσουν τη θέα της εκκλησίας San Giovanni di Ranui στην απέναντι πλευρά της κοιλάδας.

Η κίνησή του αυτή όμως, προσέλκυσε μόνο περισσότερους τουρίστες.