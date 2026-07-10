Wall Street Journal : «Το Ισραήλ ενημέρωσε τον Τραμπ για νέο σχέδιο δολοφονίας του από το Ιράν»

Νέα στοιχεία που δείχνουν ότι το Ιράν έχει στα… σκαριά νέο σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε το Ισραήλ στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα αξιολόγηση των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσε να σηματοδοτήσει περαιτέρω κλιμάκωση στη σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Οι πληροφορίες έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με φόντο τις συγκρούσεις για τα Στενά του Ορμούζ και τις απειλές εκδίκησης από την ιρανική πλευρά.

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, ενώ η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για τοποθέτηση.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το φερόμενο νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου.

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τη Wall Street Journal στις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ την Τετάρτη στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όταν αναφέρθηκε στις απειλές κατά της ζωής του. «Θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των ΗΠΑ, εμένα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στην Τουρκία.

Νέοι βομβαρδισμοί

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ξανά μαζικούς βομβαρδισμούς, πλήττοντας κάπου 90 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

Η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι στοχοποίησαν επίσης πολιτικές υποδομές, για να επισκιάσουν την κηδεία και να εμποδίσουν τους πιστούς να παραστούν. Χτυπήθηκαν γέφυρες και σιδηροτροχιές που συνδέουν την Τεχεράνη με τη Μασχάντ, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές.

Χθες βράδυ, στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στη Μπουσέρ, πόλη στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας που φιλοξενεί το μόνο ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό εργοστάσιο ακόμη σε λειτουργία στην Ισλαμική Δημοκρατία, έγινε στόχος βομβαρδισμού, είπε ιρανός αξιωματούχος στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Όμως λίγο αργότερα το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου διέψευσε στο AFP ότι έγινε οποιοδήποτε πλήγμα των ΗΠΑ στο Ιράν «κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών».

«Τις δυο τελευταίες νύχτες οι εκρήξεις ήταν πολύ δυνατές», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μπαντριγέ, 44 ετών, που κατοικεί στην Μπαντάρ Αμπάς, στις ιρανικές ακτές στον Κόλπο.

Οι αμερικανικές επιδρομές σκότωσαν 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 93, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών του Ιράν.

Η αναζωπύρωση άρχισε την Τρίτη στο στενό του Ορμούζ, που έχει μετατραπεί στο διακύβευμα του πολέμου. Η Ουάσιγκτον επέρριψε στην Τεχεράνη την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον τουλάχιστον τριών εμπορικών πλοίων. Η κίνηση στο στενό έκτοτε παρουσίασε θεαματική μείωση, σύμφωνα με δεδομένα της εξειδικευμένης πλατφόρμας παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών Kpler.

Το Ιράν πήρε εν μέσω του πολέμου τον έλεγχο αυτού του θαλάσσιου περάσματος στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων και επιμένει πως δεν θα υπάρξει επιστροφή στο status quo ante, στην προπολεμική κατάσταση, όταν η διέλευση ήταν δωρεάν. Λέει πως θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης στα εμπορικά πλοία και επιτρέπει μόνο μια πορεία για αυτή, κατά μήκος των ακτών του.

«Όλος ο κόσμος θέλει να τον εκδικηθεί»

Σε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έβαλαν ξανά στο στόχαστρο γειτονικές μοναρχίες στον Κόλπο: το Κουβέιτ, όπου αναφέρθηκε τουλάχιστον ένας τραυματισμός· το Μπαχρέιν· και το Κατάρ, παρότι το εμιράτο είναι ανάμεσα στους μεσολαβητές στις προσπάθειες να τερματιστεί η σύγκρουση.

Σειρήνες ήχησαν επίσης στην Ιορδανία, όπου αναχαιτίστηκαν πύραυλοι, για πρώτη φορά από την 11η Ιουνίου.

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε αναπήδηση των τιμών του πετρελαίου την Τετάρτη. Παρέμεναν πάντως γύρω στα 77 δολάρια το βαρέλι για το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνή ποικιλία αναφοράς.

Ένδειξη του τεταμένου κλίματος ήταν πως μαχητικό αεροσκάφος συνόδευσε το αεροσκάφος η οποία μετέφερε τη σορό του πρώην ανώτατου ηγέτη στη Μασχάντ.

Η επανέναρξη των εχθροπραξιών δεν πτόησε τον ζήλο πολλών πιστών που έκαναν το ταξίδι, έπειτα από συγκεντρώσεις εκατομμυρίων πολιτών στην Τεχεράνη και στον Κομ στις αρχές της εβδομάδας, κατόπιν σε σιιτικούς τομείς του γειτονικού Ιράκ.

«Όλος ο κόσμος εδώ θέλει να τον εκδικηθεί», σχολίασε ο Μοχαμάντ Αφσαριάν, έμπορος, 41 ετών, τονίζοντας πως οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν «σχεδόν ενταφιαστεί».

«Ακόμη κι αν κλείναμε συμφωνία με τις ΗΠΑ, θα συνεχίζαμε να έχουμε πάντα προβλήματα με το Ισραήλ», έκρινε.

Η κυβέρνηση του εβραϊκού κράτους, ορκισμένος εχθρός της Ισλαμικής Δημοκρατίας από την ίδρυσή της το 1979, διεμήνυσε χθες Πέμπτη πως είναι έτοιμη να επιτεθεί στο Ιράν «για τρίτη φορά αν χρειάζεται», πλήττοντάς το «ακόμη πιο σκληρά», διά στόματος του υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατς.