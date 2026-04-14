WSJ: Η Ευρώπη στήνει σχέδιο για τo άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ

Οι ευρωπαϊκές χώρες επεξεργάζονται σχέδιο για τη συγκρότηση ενός ευρέος διεθνούς συνασπισμού, με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μετά το τέλος των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το σχέδιο προβλέπει αποστολή ναρκαλιευτικών και πολεμικών πλοίων, ωστόσο δεν θα περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε άλλα εμπλεκόμενα μέρη όπως το Ισραήλ και το Ιράν.

Όπως δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, πρόκειται για μια διεθνή αμυντική αποστολή που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών εταιρειών. Στο σχέδιο ενδέχεται να συμμετάσχει και η Γερμανία, γεγονός που θα ενίσχυε σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της αποστολής, ιδιαίτερα στον τομέα της αποναρκοθέτησης.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, το σχέδιο περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες: την αποσυμφόρηση των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό, την εκτεταμένη εκκαθάριση ναρκών που έχουν τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και, τέλος, τη συνοδεία και επιτήρηση της ναυσιπλοΐας με στρατιωτικά μέσα. Η αποστολή αναμένεται να βασιστεί στο μοντέλο της επιχείρησης EUNAVFOR Aspides, ενώ η υλοποίησή της προϋποθέτει τη λήξη των εχθροπραξιών και πιθανή διεθνή έγκριση, ακόμη και από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.