WSJ: Η πρόταση Πούτιν για εκεχειρία με την Ουκρανία - Ποιων περιοχών ζητά τον πλήρη έλεγχο

Η παγκόσμια προσοχή στρέφεται στην Αλάσκα όπου στις 15 Αυγούστου θα συναντηθούν Τραμπ και Πούτιν με σκοπό να βρεθεί μία λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal (WSJ), ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε μία πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, προσφέροντας παύση των εχθροπραξιών με αντάλλαγμα τις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Πούτιν είπε στον Γουίτκοφ ότι η Ρωσία θα συμφωνούσε σε μία πλήρη κατάπαυση του πυρός εφόσον το Κίεβο αποσύρει τις δυνάμεις του από το Ντονέτσκ, δίνοντας στη Μόσχα τον πλήρη έλεγχο των Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, όπως και της Κριμαίας.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για την πρόταση, φέρονται να εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για το σχέδιο, ανησυχώντας για το ενδεχόμενο ο Πούτιν να επιδιώκει τις διαπραγματεύσεις ως μέσο για να αποφύγει τις δευτερογενείς κυρώσεις που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόσθετες επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από Ευρωπαίους αξιωματούχους περιλαμβάνουν την έλλειψη σαφήνειας ως προς την περιοχή που καταλαμβάνεται εν μέρει από ρωσικές δυνάμεις στις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, με αντικρουόμενες εντυπώσεις ως προς το εάν η γραμμή του μετώπου θα «παγώσει» στην θέση που βρίσκεται τώρα ή εάν θα υπάρξει αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την περιοχή.

Οι δύο φάσεις της πρότασης Πούτιν

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η πρόταση Πούτιν περιλαμβάνει δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονέτσκ, «παγώνοντας» έτσι την πρώτη γραμμή του μετώπου.

Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει τη συμφωνία Τραμπ και Πούτιν σε ένα τελικό ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο αργότερα θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον Ουκρανό πρόερο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή ελέγχει το βόρειο κομμάτι της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, όπως και τμήμα του Ντονέτσκ.

Πηγή: Wall Street Journal