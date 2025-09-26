Δημοσίευμα της αμερικανικής Wall Street Journal (WSJ) αποκάλυψε πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πως είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο άρσης των περιορισμών στη χρήση από την Ουκρανία αμερικανικών όπλων μακράς εμβέλειας.

Μ' αυτόν τον τρόπο η Ουκρανία θα μπορεί να «χτυπήσει» στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας, ενώ υπενθυμίζεται πως ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ πυραύλους Tomahawk, για να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δεσμεύτηκε να το πράξει κατά τη διάρκεια συνάντησης την Τρίτη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και έναν αξιωματούχο της Ουκρανίας.

Τραμπ - Ζελένσκι: Τι αναφέρει το δημοσίευμα της WSJ

Σύμφωνα με τη WSJ, κατά τη διάρκεια της συζήτησής του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ περισσότερους πυραύλους μακράς εμβέλειας και την έγκριση να χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα για να χτυπήσει στόχους σε ρωσικό έδαφος. Ο Τραμπ απάντησε ότι δεν αντιτίθεται στην ιδέα, αν και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δεσμεύτηκε να ανατρέψει την απαγόρευση των ΗΠΑ για τέτοιου είδους επιθέσεις.

Εάν οι πρόσφατες του Τραμπ σηματοδοτούν μια αλλαγή πολιτικής, αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ουκρανία να χτυπήσει περισσότερους στόχους πιο βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Για μήνες, η αμερικανική κυβέρνηση εμπόδιζε την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που της είχε παράσχει, συμπεριλαμβανομένων των Atacms, για να βομβαρδίσει τη Ρωσία, με αποτέλεσμα το Κίεβο να διαμαρτύρεται ότι δεν μπορούσε να απαντήσει αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις.

Τραμπ: Τι του ζήτησε ο Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή τους την Τρίτη να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να χτυπήσει μέχρι και τη Μόσχα.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη στην εκπομπή «The Axios Show», του ειδησεογραφικού πρακτορείου Axios, ότι ζήτησε από τον Τραμπ ένα επιπλέον οπλικό σύστημα που θα μπορούσε να αναγκάσει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες — ίσως χωρίς καν να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει η Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δεν ανέφερε το όνομα του οπλικού συστήματος κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του με τον Μπαράκ Ραβίντ του Axios, αλλά είπε ότι αν η Ρωσία γνώριζε ότι η Ουκρανία το διαθέτει, η πίεση για διαπραγματεύσεις θα αυξανόταν σημαντικά.