Xαμός στο TikTok: Αντιμεταναστευτικό περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης κατακλύζει την πλατφόρμα

Δισεκατομμύρια προβολές συγκεντρώνουν εκατοντάδες λογαριασμοί στο TikTok, οι οποίοι δημοσιεύουν αντιμεταναστευτικό περιεχόμενο που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως αποκάλυψε νέα έκθεση.

Οι ερευνητές της οργάνωσης AI Forensics, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με έδρα το Παρίσι, δήλωσαν ότι ανακάλυψαν 354 λογαριασμούς, οι οποίοι είχαν ανεβάσει 43.000 αναρτήσεις χρησιμοποιώντας εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και συγκεντρώνοντας 4,5 δισεκατομμύρια προβολές σε διάστημα ενός μήνα.

Σύμφωνα με την ίδια, ορισμένοι από αυτούς τους λογαριασμούς προσπαθούσαν να παραπλανήσουν τον αλγόριθμο του TikTok, ο οποίος αποφασίζει ποιο περιεχόμενο να προβάλει στους χρήστες, δημοσιεύοντας μαζικά περιεχόμενο ώστε να γίνουν viral.

Ένας από αυτούς δημοσίευε έως και 70 φορές την ημέρα ή πάντα την ίδια ώρα της ημέρας, ένδειξη ότι επρόκειτο για αυτοματοποιημένο λογαριασμό, ενώ σύμφωνα με την έκθεση οι περισσότεροι ξεκίνησαν στις αρχές του χρόνου.

Τον περασμένο μήνα, το TikTok αποκάλυψε ότι υπήρχαν τουλάχιστον 1,3 δισεκατομμύρια αναρτήσεις που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη στην πλατφόρμα.

Μάλιστα η AI Forensics διαπίστωσε ότι οι λογαριασμοί δεν έφεραν ετικέτα στο μισό περιεχόμενο που δημοσίευσαν και λιγότερο από το 2% έφερε την ετικέτα του TikTok που προειδοποιεί πως πρόκειται για περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης , κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο παραπλάνησης.

Μέρος του περιεχομένου είχε τη μορφή ψεύτικων ειδησεογραφικών αποσπασμάτων με αντιμεταναστευτικές αφηγήσεις και υλικό που σεξουαλικοποιούσε γυναικεία σώματα, συμπεριλαμβανομένων κοριτσιών που φαινόταν να είναι ανήλικα.

Η κατηγορία του γυναικείου σώματος αντιπροσώπευε τους μισούς από τους 10 πιο ενεργούς λογαριασμούς, δήλωσε η AI Forensics, ενώ ορισμένα από τα fake news περιλάμβαναν γνωστά ραδιοτηλεοπτικά σήματα όπως το Sky News και το ABC.

Ορισμένες από τις αναρτήσεις έχουν αφαιρεθεί από το TikTok αφού αναφέρθηκαν από τον Guardian. Το TikTok δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί της έκθεσης ήταν «αβάσιμοι» και ότι οι ερευνητές στοχοποίησαν την πλατφόρμα για ένα ζήτημα που επηρεάζει πολλά κοινωνικά δίκτυα.