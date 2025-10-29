Ενώ πενήντα άνθρωποι, ανάμεσα τους τα 22 παιδιά, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι IDF ανακοίνωσαν ότι επιστρέφουν και πάλι στην εφαρμογή εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σύμφωνα με την εντολή του πολιτικού επιτελείου, και μετά από μια σειρά πληγμάτων, κατά τα οποία επλήγησαν δεκάδες τρομοκρατικοί στόχοι και τρομοκράτες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις άρχισαν την εκ νέου εφαρμογή της εκεχειρίας, αφού η Χαμάς την παραβίασε», αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ο στρατός δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια των πληγμάτων, τη νύχτα και το πρωί, στοχοποιήθηκαν πάνω από 30 διοικητές της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να τηρούν τη συμφωνία εκεχειρίας και θα απαντούν αποφασιστικά σε κάθε παραβίασή της», προσθέτει ο στρατός.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ αναφέρει ότι τα πλήγματα ήταν μια «απάντηση» σε παραβιάσεις της Χαμάς.

Η εκεχιρία όπως συμπεραίνουμε και από τα παραπάνω, είναι σε τεντωμένο σκοινί, αλλά τρεις παράγοντες την διατηρούν ακόμα σε ισχύ.

Το Ισραήλ και τα αντίποινα

Το Ισραήλ, και ιδιαίτερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ένιωσε ότι έπρεπε να απαντήσει σε μια σειρά από προκλήσεις. Κυριότερη μεταξύ αυτών σήμερα ήταν μια επίθεση εναντίον ενός στρατιώτη του, ο οποίος βρισκόταν σε ισραηλινό ελεγχόμενο έδαφος όταν έγινε στόχος.

Μάλιστα, βίντεο που γυρίστηκε από ένα ισραηλινό στρατιωτικό drone, το οποίο φαίνεται να δείχνει μέλη της Χαμάς να προσποιούνται ότι ανακαλύπτουν ανθρώπινα λείψανα που στην πραγματικότητα μόλις είχαν πάρει από ένα κτίριο και τα είχαν θάψει, έχει εξοργίσει τους Ισραηλινούς.

Ωστόσο, τα σημάδια δείχνουν ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, τα αντίποινα έχουν σταματήσει και όπως προαναφέρθηκε η συμφωνία εκεχειρίας είναι ξανά σε ισχύ.

Η Χαμάς

Καταρχάς, αποστασιοποιούνται από την επίθεση στους Ισραηλινούς στρατιώτες, υπονοώντας ότι τα εμπλεκόμενα άτομα δεν ακολουθούσαν εντολές της Χαμάς και μπορεί να μην ήταν καν μέλη της Χαμάς.

Και πάλι, σύμφωνα με το SkyNews, η Χαμάς προσπάθησε να κατευνάσει την οργή γύρω από το βίντεο με την μπουλντόζα ισχυριζόμενη γρήγορα ότι βρήκε τη σορό ενός άλλου ομήρου και προσφερόμενη να την επιστρέψει μέσα σε λίγες ώρες.

Η συμφωνία αυτή ακυρώθηκε μετά την έναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ, αλλά, υποθέτοντας ότι αυτό το βίντεο είναι ακριβές, η Χαμάς θα γνωρίζει ότι υπονομεύει την αξιοπιστία της οργάνωσης. Θα είναι πρόθυμη να επανορθώσει, να κατευνάσει τις αμφιβολίες και να προσπαθήσει να παραμείνει σε μια πορεία που, μακροπρόθεσμα, επιτρέπει στη Χαμάς να έχει ακόμα ρόλο να παίξει στο μέλλον της Γάζας.

Ο ρόλος της Αμερικής και η «προσωπική αποτυχία» που δεν θέλει ο Τραμπ

Αλλά ο τρίτος παράγοντας είναι ίσως ο πιο καθοριστικός: Ο ρόλος της Αμερικής.

Οι ΗΠΑ, με τη μορφή του Αντιπροέδρου Τζει Ντι Βανς, αντέδρασαν γρήγορα και ήρεμα, λέγοντας ότι η εκεχειρία στη Γάζα τηρείται, περιγράφοντας τη βία ως «μικρές αψιμαχίες εδώ κι εκεί».

«Γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ θα απαντήσει, αλλά η ηρεμία του προέδρου θα κρατήσει».

Και αυτό μπορεί να είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία.

Το Ισραήλ, άλλωστε, ενημέρωσε την Αμερική για τα σχέδια αντιποίνων του πριν καν πέσει μια βόμβα ή εκτοξευθεί μια σφαίρα.

Ο Νετανιάχου γνωρίζει πολύ καλά ότι η υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πίσω από όλα όσα κάνει και φιλοδοξεί να κάνει. Και γνωρίζει επίσης ότι ο Τραμπ δεν θα θέλει η εκεχειρία, η οποία έχει τη λέξη Τραμπ στην κορυφή, να αποτύχει.

Έτσι, τουλάχιστον προς το παρόν, η εκεχειρία ισχύει, ακόμη και αν τα πυρά δεν έχουν πραγματικά σταματήσει και ο πρώτος όρος, σχετικά με την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, δεν έχει εκπληρωθεί.



