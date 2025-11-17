Ξανά πρόβλημα ασφαλείας στο Λούβρο: Κλείνει η γκαλερί Campana

Το Μουσείο του Λούβρου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ζητήματα ασφάλειας, ένα θέμα που απασχολεί διαχρονικά τη διοίκησή του.

Τη Δευτέρα (17/11), το μουσείο ανακοίνωσε ότι η γκαλερί Campana, στον πρώτο όροφο της νότιας πτέρυγας Sully, θα παραμείνει προσωρινά κλειστή «για λόγους ασφαλείας». Η γκαλερί, η οποία αποτελείται από εννέα αίθουσες, θα αναστείλει προληπτικά τη λειτουργία της.

Σύμφωνα με τη La Provence, η απόφαση βασίστηκε σε έκθεση τεχνικού γραφείου που εντόπισε «ιδιαίτερα εύθραυστες δοκούς» που στηρίζουν τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου της ίδιας πτέρυγας. Ως συνέπεια, 65 εργαζόμενοι του μουσείου θα χρειαστεί να απομακρυνθούν από τα γραφεία τους για διάστημα τριών ημερών.

Η γκαλερί Campana είναι αφιερωμένη στην αρχαία ελληνική κεραμική και στεγάζει μια εκτενή συλλογή ελληνικών αγγείων, χάλκινων ειδωλίων και άλλων διακοσμητικών αντικειμένων, πολλά από τα οποία προέρχονται από σημαντικές αρχαιολογικές ανασκαφές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε παρουσιάσει τον Ιανουάριο το σχέδιο «Νέα Αναγέννηση του Λούβρου», το οποίο στοχεύει στη συντήρηση, την τεχνική αναβάθμιση και την αναζωογόνηση της πτέρυγας Sully. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της γκαλερί εντάσσεται σε αυτή τη συνολική προσπάθεια προστασίας τόσο των έργων τέχνης όσο και των επισκεπτών.