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Ξανά στο σκοτάδι η Κούβα: Κατέρρευσε τρίτη φορά το δίκτυο σε εννέα ημέρες

Συνεχίζει να ζυγίζει βαριά το πετρελαϊκό εμπάργκο των ΗΠΑ στην Κούβα, η οποία αντιμετώπισε σήμερα το τρίτο μαζικό της μπλακάουτ σε μόλις ένα 9ήμερο.

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Άντρας εν μέσω μπλακάουτ στην Κούβα
Άντρας εν μέσω μπλακάουτ στην Κούβα | Getty
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Συνεχίζει να ζυγίζει βαριά στις ζωές των Κουβανών το πετρελαϊκό εμπάργκο των ΗΠΑ στην Κούβα, καθώς το νησιωτικό κράτος αντιμετώπισε σήμερα (14/7) το τρίτο μαζικό του μπλακάουτ σε μόλις ένα 9ήμερο.

Όπως μεταφέρει το Reuters, το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης κατέρρευσε ξανά σήμερα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωση, εν μέσω προσπαθειών της Αβάνας να εγκαταστήσει ένα μαζικό δίκτυο ηλιοσυλλεκτών, που σε μεγάλο μέρος τους έχουν παρασχεθεί από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Το μπλακ άουτ άφησε περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς παρά τη μεγάλη σχετική κάλυψη του δικτύου από ανανεώσιμες πηγές, ο ρόλος του πολίτιμου καυσίμου είναι ακόμα αναντικατάστατος

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