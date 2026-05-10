Xανταϊός: Έφτασε στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο - «Κινηματογραφική» υγειονομική επιχείρηση για την εκκένωση

Το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού έφθασε νωρίς σήμερα το πρωί κοντά στο λιμάνι της Γκραναντίλα στην Τενερίφη, όπου θα δέσει προκειμένου να αποβιβαστούν οι επιβάτες και κάποια μέλη του πληρώματος.

Οι επιβάτες αυτοί, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκ των οποίων κανείς δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα μόλυνσης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις ισπανικές υγειονομικές αρχές για να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασής τους και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην ξηρά με μικρά σκάφη, σύμφωνα με Ισπανούς αξιωματούχους.

Ειδικά λεωφορεία θα τους μεταφέρουν στο βασικό αεροδρόμιο του ισπανικού νησιού, σε απόσταση περίπου 10 λεπτών, όπου θα επιβιβαστούν σε αεροσκάφη με προορισμό τις χώρες τους.

Όλοι οι επιβάτες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά.

Η απομάκρυνσή τους αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 09:30 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Οι Ισπανοί υπήκοοι θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν, με τις άλλες εθνικότητες να ακολουθούν σε ομάδες, όπως δήλωσαν χθες κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Τριάντα μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα πλεύσουν στην Ολλανδία, όπου το πλοίο θα απολυμανθεί.

Υπενθυμίζεται ότι πλοίο αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών μετά τον εντοπισμό εστίας χανταϊού.

Στα Κανάρια νησιά ο γενικούς διευθυντής του ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς έφθασε χθες βράδυ στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, μαζί με τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Πολιτικής Εδαφών της Ισπανίας, για να συντονίσουν την άφιξη του πλοίου.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι νόσησαν 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις που έχασαν τη ζωή τους – ζευγάρι Ολλανδών και Γερμανίδα. Έξι εξ αυτών έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν από τον ιό, άλλοι δύο είναι ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο χανταϊός συνήθως εξαπλώνεται από τα τρωκτικά, αλλά μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ΠΟΥ έχει δηλώσει ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό είναι χαμηλός, αλλά μέτριος για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου.