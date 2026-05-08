«Οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες»: Το λεξικό της καραντίνας που ελπίζουμε να μη χρειαστεί να ξεσκονίσουμε

Ο χανταϊός έκανε την εμφάνισή του και, πριν καν προλάβουμε να γκουγκλάρουμε τα συμπτώματα, το συλλογικό μας υποσυνείδητο είχε ήδη κάνει ένα βίαιο refresh στην άνοιξη του ’20, τότε που ήρθε ένας ακόμα ιός και μας έκλεισε μέσα.

Έτσι, ενώ το ντεζαβού της πανδημίας είναι λογικό (και ίσως λίγο αστείο στην υπερβολή του), η πραγματικότητα μας διαβεβαιώνει: ο συγκεκριμένος ποντικός μπορεί να έγινε viral στο Facebook, αλλά ο ιός του παραμένει, ευτυχώς, «εκτός δικτύου». Ανασύραμε από το χρονοντούλαπο το «λεξιλόγιο» της πανδημίας, που αχρείαστο να είναι.

«Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες»

Η ατάκα «οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες» κατέληξε να είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο της πανδημίας, ένα είδος «εθνικού σλόγκαν» που ανανεωνόταν με συνέπεια.

Ενώ ξεκίνησε ως μια σοβαρή επιστημονική προειδοποίηση για την αντοχή του ΕΣΥ και την πολυπόθητη «επιπέδωση της καμπύλης», η διαρκής επανάληψή της την απογύμνωσε από κάθε δέος.

Κατέληξε να θυμίζει το «από Δευτέρα δίαιτα»: μια υπόσχεση που μετατίθεται διαρκώς στο μέλλον, κάνοντας τον χρόνο να μοιάζει με λάστιχο και την καραντίνα με μια ατέρμονη μέρα της μαρμότας, όπου η σωτηρία απείχε πάντα, μα πάντα, ακριβώς 14 μέρες.

Οι πρωταγωνιστές των 6:00 μ.μ.

Κάθε απόγευμα, οι τηλεοπτικοί μας δέκτες συντονίζονταν στην καθιερωμένη ενημέρωση. Δύο φιγούρες, με εντελώς διαφορετικό ύφος, έγιναν οι «συγκατοικοί» μας.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας δεν ήταν απλώς ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος. Ήταν η ήρεμη, επιστημονική φωνή που προσπαθούσε να βάλει τάξη στο χάος. Η πιο δυνατή στιγμή του, ωστόσο, δεν είχε ιατρική ορολογία, αλλά βαθιά ανθρωπιά: «Είναι για τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας». Μια φράση που λύγισε και τους πιο κυνικούς, υπενθυμίζοντας πως ο στόχος ήταν να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους

.

Στον αντίποδα, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέλαβε τον ρόλο του αυστηρού εκτελεστή των μέτρων. Με ύφος σοβαρό και χάρτες γεμάτους κόκκινες περιοχές, μας υπενθύμιζε διαρκώς τους δύο μεγάλους «εχθρούς» της προσπάθειας: «Εφησυχασμός και χαλάρωση».

Δύο λέξεις που ακούστηκαν τόσες φορές, που σχεδόν έγιναν ο εφιάλτης όποιου τολμούσε να σκεφτεί μια κυριακάτικη βόλτα παραπάνω.

Το λεξιλόγιο της καραντίνας

Η πανδημία έφερε μαζί της ένα γλωσσάρι που μπήκε βίαια στο στόμα μας. Φράσεις που πριν το 2020 δεν έβγαζαν κανένα νόημα, έγιναν ο κώδικας επικοινωνίας μας.

«Μένουμε Σπίτι»: Το απόλυτο δόγμα. Το κεντρικό σύνθημα της κυβέρνησης που έγινε hashtag, αυτοκόλλητο, τραγούδι και τρόπος ζωής.

Ήταν η ασπίδα μας απέναντι στον αόρατο εχθρό, αλλά και η αφορμή για να ανακαλύψουμε (ή να σιχαθούμε) τον καναπέ μας.

«Μετακίνηση 6»: Ο «χρυσός» κωδικός στο 13033. Το απόλυτο εισιτήριο ελευθερίας. Επίσημα σήμαινε «σωματική άσκηση ή βόλτα με κατοικίδιο».

Ανεπίσημα, ήταν η δικαιολογία για να περπατήσουμε χιλιόμετρα, να συναντήσουμε κλεφτά έναν φίλο σε ένα παγκάκι και να δανειστούμε... μέχρι και τον σκύλο του γείτονα.

«Επιστροφή στην κανονικότητα»: Το ιερό δισκοπότηρο. Η φράση που επαναλαμβάναμε σαν προσευχή, παρόλο που στο τέλος κανείς δεν θυμόταν πώς ακριβώς έμοιαζε αυτή η πολυπόθητη κανονικότητα.

Η απομόνωση έφερε αντιδράσεις, ενώ η ίδια η νόσος άφησε πίσω της ιατρικά κατάλοιπα που συνεχίζουν να μας απασχολούν.

«Κορονοπάρτι»: Ο απαγορευμένος καρπός της νεολαίας (και όχι μόνο). Η ανάγκη για εκτόνωση μετατράπηκε σε μυστικές μαζώξεις σε πλατείες, ταράτσες και κρυφά σαλόνια, συχνά υπό τον φόβο του προστίμου, κάνοντας την κοινωνικοποίηση να μοιάζει με παράνομη πράξη.

Η φράση που θα μείνει αλησμόνητη για τα κορωνοπάρτι στις πλατείες της Αθήνας ήταν η μαρτυρία κατοίκου της Κυψέλης, όταν κλήθηκε να πει στην κάμερα την γνώμη της σχετικά με τα όσα γίνονται τα βράδια εκεί όταν μαζεύεται ο κόσμος.

Η εν λόγω κυρία είπε μεταξύ άλλων πως οι νεαροί «κάνουν σεξ στις πυλωτές» και πως «αφοδεύουνε στις πόρτες μας», με αποτέλεσμα να προκληθεί «σεισμός» στο Twitter και οι φράσεις να γίνουν viral.

«Long COVID»: Όταν νομίζαμε ότι ξεμπερδέψαμε, ο ιατρικός όρος «Long COVID» ήρθε να μας προσγειώσει. Επιπτώσεις, κόπωση και συμπτώματα που επέμεναν μήνες μετά το αρχικό αρνητικό τεστ, υπενθυμίζοντας πως ο ιός δεν αστειευόταν.

Αντί Επιλόγου: Όλα τα παραπάνω αποτελούν το ψηφιδωτό μιας εποχής ακραίας, παράξενης και πρωτόγνωρης. Το μόνο που μπορούμε να πούμε πλέον, κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο (ή έστω ελπίζοντας ότι έκλεισε και δεν έρχεται καινούργιο), είναι μια φράση που ταιριάζει γάντι: Μακριά από εμάς.

