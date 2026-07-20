Ξεφεύγει από κάθε έλεγχο η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν: Φόβοι για κλιμάκωση - Νέες αυξήσεις στο πετρέλαιο

Σε επικίνδυνα επίπεδα έχει φτάσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να έχουν κάνει κουρελόχαρτο την εκεχειρία που υπέγραψαν, μετά τιμών, και να εξαπολύουν μαζικές επιθέσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε πως το Ιράν «χτυπήθηκε πολύ σκληρά» κατά τη διάρκεια της Κυριακής, ύστερα και από τον θάνατο ενός τρίτου Αμερικανού στρατιώτη.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έπληξε μια σειρά από ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, στον τελευταίο γύρο βομβαρδισμών, που πραγματοποίησε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε όλο το Ιράν νωρίς τη Δευτέρα (τοπική ώρα), συμπεριλαμβανομένων παράκτιων λιμενικών πόλεων στον Κόλπο του Ομάν και στον Περσικό Κόλπο. Εκρήξεις αναφέρθηκαν, επίσης, στη βορειοδυτική πόλη Ταμπρίζ, για πρώτη φορά τις τελευταίες εννέα ημέρες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ένας Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε το Σάββατο (18/07) στο βόρειο Ιράκ κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης πυροδότησης ενός καταρριφθέντος ιρανικού drone. Ο θάνατος του ήρθε μία μέρα μετά τις ανακοινώσεις άλλων δύο, στην Ιορδανία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «νιώθουμε πολύ άσχημα», καθώς ο αριθμός των θανάτων Αμερικανών στρατιωτών στον σχεδόν πεντάμηνο πόλεμο φτάνει τους 17.

Το Ιράν δείχνει ότι αντέχει

Και ενώ ο πόλεμος έχει αναζωπυρώσει, η Τεχεράνη αποδεικνύει, ξανά, ότι μπορεί να αντέξει την ισχύ πυρός που εξαπολύει σε βάρος της οι ΗΠΑ.

Και πλην το Πεντάγωνο δεν αποκαλύπτει τις απώλειες σε επίπεδο εξοπλισμού, το Ιράν ισχυρίζεται ότι καταστράφηκε μεγάλος αριθμός αμερικανικών ελικοπτέρων Black Hawk και ότι υπήρξαν σημαντικές υλικές ζημιές στις βάσεις όπου «φιλοξενούνται».

Καθώς οι ΗΠΑ χτυπούν τις ιρανικές υποδομές, όπως γέφυρες, λιμάνια και σταθμούς παραγωγής ενέργειας, κράτη του Κόλπου, όπως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν - μέρη υπάρχουν αμερικανικές βάσεις δηλαδή - βλέπουν τις υποδομές τους να καταστρέφονται από ιρανικά drones και πυραύλους.

Οι καθημερινές δηλώσεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) δεν δίνουν καμία ουσιαστική πληροφορία για τη συνέχεια των επιχειρήσεων, πλην ενός ξερού «οι επιθέσεις συνεχίζονται».

Αλλά, το Ιράν δεν δείχνει κανένα σημάδι αποδυνάμωσης. Και οι φόβοι εντείνονται για το πού μπορεί να φτάσει η κατάσταση.

Ειδικοί δήλωσαν στο CNN τον περασμένο Μάιο ότι το Ιράν πιθανότατα είχε 1.000 πυραύλους, που παρέμεναν σε υπόγειες αποθήκες, μαζί με χιλιάδες drones.

Μπορεί να γίνονται ακόμα προσπάθειες διαμεσολάβησης, αλλά η κατάσταση φαίνεται να ξεφεύγει κάθε ελέγχου.

«Γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι τα γεγονότα αρχίζουν να ξεφεύγουν από τον έλεγχο κανενός» δήλωσε στο CNN ο Ντάνι Σιτρινόβιτς, αναλυτής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ.

Μαζί με τον πόλεμο, επέστρεψαν και οι αυξήσεις στα καύσιμα

Την ίδια ώρα, μαζί με τον πόλεμο έχουν επιστρέψει και οι αυξήσεις στα καύσιμα.

Το πετρέλαιο έχει σκαρφαλώσει πάνω από τα 90 δολάρια, με τα Στενά του Ορμούζ να αποτελούν σημείο κινδύνου. Είναι η πρώτη φορά που περνάει αυτό το όριο εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Το Brent, ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς πετρελαίου, ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 11 Ιουνίου, πριν περιορίσει τα κέρδη του σε 88,94 δολάρια το βαρέλι.

Το αργό σημείωσε άνοδο σχεδόν 16% την περασμένη εβδομάδα, η μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδος από τον Απρίλιο, και οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου αναφοράς σημείωσαν το υψηλότερο κλείσιμο από τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Deutsche Bank.