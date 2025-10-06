Ξεκίνησαν οι συνομιλίες Χαμάς - Ισραήλ στο Κάιρο: Αναλυτικά το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Αυτή την ώρα φιλοξενούνται στο Κάιρο της Αιγύπτου οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, που θα μπορούσαν να γίνουν το αξονικό γεωπολιτικό γεγονός της σύγχρονη ιστορίας.

Την ίδια στιγμή, η συμφωνία θα πρέπει να οικοδομηθεί πάνω σε υποχωρήσεις από αμφότερους, καθώς το σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα αφήνει στη Χαμάς μία σειρά από τελεσίγραφα, που απειλούν την ίδια της την ύπαρξη.

Ο Άλον Λίελ, πρώην διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, λέει ότι δεν είναι σίγουρος για μια διαρκή εκεχειρία στη Γάζα.«Δεν νομίζω ότι η ισραηλινή κυβέρνηση σκέφτεται με όρους μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το τέλος του πολέμου».

Χαμάς - Ισραήλ: Αναλυτικά το σχέδιο Τραμπ

Αυτό είναι, σημείο προς σημείο, το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για αποκλιμάκωση στη Λωρίδα της Γάζας:

Κήρυξη της Γάζας ως «αποριζοσπαστικοποιημένης» περιοχής για περιορισμό της τρομοκρατίας Ανάπτυξη υποδομών για βελτίωση της διαβίωσης των κατοίκων της Άμεση λήξη του πολέμου άπαξ οι δύο πλευρές φτάσουν σε συμφωνία, με συμφωνημένη γραμμή υποχώρησης του Ισραήλ Όλοι οι απαχθέντες της Χαμάς, νεκροί ή ζωντανοί, επιστρέφονται εντός 72ωρου από την εφαρμογή της συμφωνίας Απελευθέρωση από πλευράς Ισραήλ, 250 Παλαιστίνιων ισοβιτών, 1.700 κρατούμενων, και συνέχιση των ανταλλαγών με συγκεκριμένες αναλογίες Μέλη της Χαμάς που παραδίδουν τα όπλα λαμβάνουν αμνηστία ή εγγυημένη ασφαλή έξοδο από τη χώρα Άμεση, απεριόριστη είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και ανοικοδόμηση κεντρικών υποδομών στη Γάζα Ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του ΟΗΕ και της Ερυθράς Ημισελίνου, από το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα Άμεσα στη διακυβέρνηση της Γάζας μία τεχνοκρατική Παλαιστινιακή επιτροπή, υπό την εποπτεία ενός διεθνούς οργάνου, με μέλος τον Τόνι Μπλερ, και υπό ηγεσία Τραμπ Εφαρμογή του οικονομικού σχεδίου Τραμπ για ανοικοδόμηση και επενδύσεις στη Γάζα Ορισμός ευνοϊκής οικονομικής ζώνης για τη διευκόλυνση του εμπορίου Κανένας υποχρεωτικός εκτοπισμός του εντόπιου πληθυσμού Αποκλεισμός της Χαμάς από οποιαδήποτε διακυβέρνηση και αφοπλισμός της Τοπικοί συνεργάτες εγγυώνται τη συμμόρφωση της Χαμάς με τους όρους Κινητοποίηση ενός Διεθνούς Σώματος Εξισορρόπησης, για την αποκατάσταση της ασφάλειας στη Γάζα και την εκπαίδευση αστυνομίας Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τα κατεχόμενα στη Γάζα, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες ασφαλείας Εάν η Χαμάς αρνηθεί μονομερώς τη συμφωνία, παράδοση των κατεχόμενων περιοχών ξανά στον ισραηλινό στρατό Εκκίνηση συνεχούς διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών για την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης και της ανοχής Πάγιος στόχος των μεταρρυθμίσεων η μελλοντική αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων Ανάληψη ρόλου μεσολαβητή από τις ΗΠΑ για τη συνέχιση του ειρηνικού διαλόγου μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης

Πηγή: Al Jazeera