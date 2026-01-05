Ξεκίνησε η δίκη του Νικολάς Μαδούρο: Live οι εξελίξεις από τη Νέα Υόρκη

Η Νέα Υόρκη έγινε το επίκεντρο της διεθνούς προσοχής καθώς ο Νικολάς Μαδούρο οδηγήθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας για τις βαριές κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών που αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ.

Η θεαματική σύλληψή του από αμερικανικές Ειδικές Δυνάμεις στο Καράκας, μια επιχείρηση που προκάλεσε πολιτικό σεισμό παγκοσμίως, οδήγησε τον πρώην ηγέτη δεμένο και υπό αυστηρή φρούρηση στο Μανχάταν, όπου παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν.

Οι εισαγγελικές αρχές τον κατηγορούν ότι ηγήθηκε ενός διεθνούς δικτύου διακίνησης κοκαΐνης με συνεργασίες που εκτείνονταν από τα μεξικανικά καρτέλ έως τους αντάρτες των FARC. Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες ως πολιτικά υποκινούμενες.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Μαδούρο και οι σύμμαχοί του «παρείχαν κάλυψη από τις αρχές επιβολής του νόμου και υλικοτεχνική υποστήριξη» σε μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, όπως το Sinaloa Cartel και η συμμορία Tren de Aragua.

Τα κέρδη αυτών των οργανώσεων κατέληγαν σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους που τις προστάτευαν, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μεταξύ άλλων συγκεκριμένων πράξεων, ο Μαδούρο κατηγορείται ότι πούλησε διπλωματικά διαβατήρια της Βενεζουέλας σε γνωστούς διακινητές ναρκωτικών και ότι διευκόλυνε πτήσεις υπό διπλωματική κάλυψη για την επιστροφή εσόδων από ναρκωτικά από το Μεξικό στη Βενεζουέλα.

Ο Μαδούρο κατηγορείται για τέσσερις πράξεις:

συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας

συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης

κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών μηχανισμών

συνωμοσία για την κατοχή τους