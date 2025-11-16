Ξεσπά η Μις Ισραήλ για το «δολοφονικό βλέμμα» στην Μις Παλαιστίνη: «Δέχομαι απειλές» - Η πιστευτή εκδοχή της

Ένα κλικ την κατάλληλη στιγμή ήταν αρκετό για να κάνει ντόρο και να προκαλέσει πάταγο. Η Μις Ισραήλ να κοιτάει με εχθρικό βλέμμα την Μις Παλαιστίνη στα καλλιστεία για «Μις Υφήλιος» στη Ταϊλάνδη.
Το στιγμιότυπο έγινε viral και έκανε τον γύρο του κόσμου, ωστόσο η Μελάνι Σιράζ, δίνει και τη δική της εκδοχή, μετά τα τόσα σχόλια που ακούστηκαν, για το πώς κοιτούσε την ναντίν Αγιούμπ.
Η Μις Ισραήλ αποκαλύπτει πως μετά το επίμαχο στιγμιότυπο δέχεται απειλές θανάτου και σεξουαλικής επίθεσης και υποστηρίζει ότι το βίντεο είναι προϊόν «μοντάζ», που στόχο έχει να δυσφημίσει η εικόνα της.
Διαβάστε ακόμα: Καλλιστεία: To φονικό βλέμμα της Μις Ισραήλ στη Μις Παλαιστίνη άνοιξε «μέτωπο» στα socials
Στο σύντομο απόσπασμα που αναρτήθηκε στο TikTok και έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, παρουσιάζει την εκπρόσωπο του Ισραήλ Σιράζ να ρίχνει ένα βλέμμα σκέτη «μαχαιριά» προς την εκπρόσωπο της Παλαιστίνης Αγιούμπ.
Η 27χρονη καλλονή, που συμμετέχει φέτος στον παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς, μίλησε στη New York Post, τονίζοντας: «Δεν είναι μόνο απειλές θανάτου, αλλά και απειλές σεξουαλικής επίθεσης». Παράλληλα ανέφερε πως «είχα βιώσει αντισημιτισμό και στο παρελθόν, αλλά δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο».
Την ίδια στιγμή υποστηρίζει ότι το βίντεο έχει υποστεί «παραπλανητικό μοντάζ», επισημαίνοντας πως «οι εικόνες είναι επεξεργασμένες ή ελλιπείς» και πως στόχο έχουν να τη δυσφημίσουν.
Άλλες λήψεις από τη σκηνή φαίνεται να επιβεβαιώνουν την εκδοχή της Σιράζ, καθώς η Μις Ισραήλ στεκόταν αρκετά πιο πίσω από τη Μις Παλαιστίνη, γεγονός που δείχνει ότι το υποτιθέμενο βλέμμα δεν απευθυνόταν σε εκείνη. «Κατάλαβα ότι ο φωτογράφος είχε εστιάσει πάνω της – κι επομένως κι επάνω μου, επειδή στεκόμουν ακριβώς πίσω της», εξήγησε.
- Ο μοναδικός στρατός που «φοβήθηκε» ο Μέγας Αλέξανδρος στην εκστρατεία του
- «Αστακός» η Αθήνα για την επίσκεψη Ζελένσκι – Απαγόρευση συγκεντρώσεων σε Αθήνα, Φιλοθέη και Χαλάνδρι
- Στον Εισαγγελέα γνωστή δημοσιογράφος: «Θα σας στείλω στα σύνορα» - Απειλούσε αστυνομικούς, δεν σταμάτησε σε μπλόκο
- Σύλληψη πρώην Ολυμπιονίκη σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών – 7,6 εκατ. ευρώ η λεία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.