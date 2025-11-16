Ξεσπά η Μις Ισραήλ για το «δολοφονικό βλέμμα» στην Μις Παλαιστίνη: «Δέχομαι απειλές» - Η πιστευτή εκδοχή της

Ένα κλικ την κατάλληλη στιγμή ήταν αρκετό για να κάνει ντόρο και να προκαλέσει πάταγο. Η Μις Ισραήλ να κοιτάει με εχθρικό βλέμμα την Μις Παλαιστίνη στα καλλιστεία για «Μις Υφήλιος» στη Ταϊλάνδη.

Το στιγμιότυπο έγινε viral και έκανε τον γύρο του κόσμου, ωστόσο η Μελάνι Σιράζ, δίνει και τη δική της εκδοχή, μετά τα τόσα σχόλια που ακούστηκαν, για το πώς κοιτούσε την ναντίν Αγιούμπ.

Miss Israel getting death threats after being accused of giving Miss Palestine the side-eye on Miss Universe stage https://t.co/6llG7Dpd0O pic.twitter.com/nX0EZAlzme — New York Post (@nypost) November 15, 2025

Η Μις Ισραήλ αποκαλύπτει πως μετά το επίμαχο στιγμιότυπο δέχεται απειλές θανάτου και σεξουαλικής επίθεσης και υποστηρίζει ότι το βίντεο είναι προϊόν «μοντάζ», που στόχο έχει να δυσφημίσει η εικόνα της.

Στο σύντομο απόσπασμα που αναρτήθηκε στο TikTok και έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, παρουσιάζει την εκπρόσωπο του Ισραήλ Σιράζ να ρίχνει ένα βλέμμα σκέτη «μαχαιριά» προς την εκπρόσωπο της Παλαιστίνης Αγιούμπ.

Η 27χρονη καλλονή, που συμμετέχει φέτος στον παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς, μίλησε στη New York Post, τονίζοντας: «Δεν είναι μόνο απειλές θανάτου, αλλά και απειλές σεξουαλικής επίθεσης». Παράλληλα ανέφερε πως «είχα βιώσει αντισημιτισμό και στο παρελθόν, αλλά δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο».

When a beauty crown becomes a target: Melanie Shiraz, representing Israel, now under death & sexual-assault threats after social-media outrage over a doctored footage and a supposed “side-eye” at “Miss Palestine.”



pic.twitter.com/06unfH35EO — Adam Milstein (@AdamMilstein) November 15, 2025

Την ίδια στιγμή υποστηρίζει ότι το βίντεο έχει υποστεί «παραπλανητικό μοντάζ», επισημαίνοντας πως «οι εικόνες είναι επεξεργασμένες ή ελλιπείς» και πως στόχο έχουν να τη δυσφημίσουν.

Άλλες λήψεις από τη σκηνή φαίνεται να επιβεβαιώνουν την εκδοχή της Σιράζ, καθώς η Μις Ισραήλ στεκόταν αρκετά πιο πίσω από τη Μις Παλαιστίνη, γεγονός που δείχνει ότι το υποτιθέμενο βλέμμα δεν απευθυνόταν σε εκείνη. «Κατάλαβα ότι ο φωτογράφος είχε εστιάσει πάνω της – κι επομένως κι επάνω μου, επειδή στεκόμουν ακριβώς πίσω της», εξήγησε.