Καλλιστεία: To φονικό βλέμμα της Μις Ισραήλ στη Μις Παλαιστίνη άνοιξε «μέτωπο» στα socials

Πλησιάζοντας στην τελευταία φάση και την κεντρική τελετή για τα καλλιστεία που θα αναδείξουν τη Miss Universe του 2025, η διοργάνωση μας έχει χαρίσει ήδη «μεγάλες στιγμές», αλλά μία συγκεκριμένη «έσπασε τα κοντέρ» στα social media.

Συγκεκριμένα, η στιγμή που η εκπρόσωπος του Ισραήλ, Melanie Shiraz, κοιτά με βλέμμα όλο μίσος την Παλαιστίνια διαγωνιζόμενη, Nadeen Ayoub. Αν το βλέμμα μπορούσε να σκοτώσει, μάλλον η Μις Παλαιστίνη δεν θα ήταν μαζί μας τώρα.

Τη στιγμή μοιράστηκε στα social media η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, σχολιάζοντας δηκτικά «λευτερώστε την Παλαιστίνη από τα Ισραηλινά vibes».

Free miss palestine from Israeli energy ✋🧿 🧙 pic.twitter.com/dngl2EbSqG — Rima Hassan (@RimaHas) November 9, 2025

Η ανάρτηση προκάλεσε πανζουρλισμό στο X, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 1.000 σχόλια, τουλάχιστον 10.000 reposts και 100.000 likes.

Βέβαια, έφερε και τις ανάλογες εντάσεις από σιωνιστικούς λογαριασμούς που άρχισαν να επιτίθενται στην Παλαιστίνια διαγωνιζόμενη για την καταγωγή της, θυμίζοντάς μας από πού έχει ξεκινήσει το πρόβλημα στην Παλαιστίνη.

«Είναι πολύ λευκή για Παλαιστίνια», σχολιάζει ένας με emoji «περιέργειας», θεωρώντας πως είπε κάτι έξυπνο. Ένας άλλος υποστήριξε, με τι στοιχεία δεν ξέρουμε, πως η Ayoub κατάγεται από την Ιταλία και την Αίγυπτο, και όχι από την Παλαιστίνη.

Για την ιστορία, η Nadeen Ayoub είναι μοντέλο με καταγωγή από την Παλαιστίνη και τις ΗΠΑ, έχοντας περάσει την παιδική της ηλικία στην πρωτεύουσα της Δυτικής Όχθης, Ραμάλα, ενώ αργότερα μετακόμισε με τους γονείς της στον Καναδά.