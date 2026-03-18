Ξέσπασμα Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: Τα παράπονα για την «αδιαφορία» των συμμάχων

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο ζήτημα της διεθνούς ασφάλειας, εξαπολύοντας νέα πυρά κατά των συμμάχων των ΗΠΑ για τη στάση τους στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την «αδιαφορία», όπως τη χαρακτήρισε, που επιδεικνύουν οι σύμμαχοι στο κάλεσμα για μια κοινή στρατιωτική επιχείρηση προστασίας των δεξαμενόπλοιων.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ΗΠΑ επωμίζονται δυσανάλογο βάρος για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας σε μια περιοχή από την οποία επωφελούνται πολλές άλλες χώρες.

Στις αναρτήσεις του ανέφερε:

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν ‘’αποτελειώναμε’’ ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν, εμείς όχι, να αναλάβουν την ευθύνη για το λεγόμενο ‘’Στενό’’; Αυτό θα δραστηριοποιούσε μερικούς από τους ‘’συμμάχους’’ μας που δεν ανταποκρίνονται, και μάλιστα γρήγορα!!! Πρόεδρος DJT»

Ακόμα, δημοσίευσε και την παρακάτω δήλωση: «Να θυμάστε, για όλους αυτούς τους απόλυτα ''ανόητους'' εκεί έξω, το Ιράν θεωρείται, από όλους, ως ο ΝΟΥΜΕΡΟ ΕΝΑ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Τους βγάζουμε γρήγορα εκτός λειτουργίας!» .