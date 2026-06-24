Ξέσπασμα Τραμπ κατά των πετρελαϊκών για τις τιμές στην αντλία: «Αισχροκέρδεια!»

Μέσω του Thruth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατήγγειλε ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δεν ανταποκρίνονται στις σημαντικές μειώσεις του κόστους προμήθειας πετρελαίου, ζητώντας την άμεση διερεύνηση του θέματος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Οι μεγάλες Πετρελαϊκές Εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές τους στην αντλία ανάλογα με τις δραματικά χαμηλότερες τιμές που πληρώνουν οι ίδιες για το Πετρέλαιο. Αυτές οι τιμές πέφτουν σαν πέτρα! Με άλλα λόγια, γίνεται ‘’αισχροκέρδεια’’ εις βάρος των καταναλωτών. Έδωσα εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) να ξεκινήσει αμέσως έρευνα για το θέμα. Οι τιμές της βενζίνης καλό θα είναι να αρχίσουν να πέφτουν πολύ πιο γρήγορα από αυτό που βλέπω! Πρόεδρος ΝΤ.ΤΖ.Τ.»

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ | Thruth Social/ @realDonaldTrump

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Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε δριμεία κριτική στη Γερουσία των ΗΠΑ υποστηρίζοντας ότι η νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν υπονομεύει τη διαπραγματευτική θέση της χώρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ για τη Γερουσία

«Λοιπόν, έχω το Ιράν στα σχοινιά, έτοιμο για το νοκ άουτ, πρόθυμο να μας δώσει πρακτικά τα πάντα, και για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, να σεβαστεί τρελά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρό τους. Και η Γερουσία των ΗΠΑ αποφασίζει να διεξαγάγει μια άκαιρη και χωρίς νόημα ψηφοφορία για τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών, λέγοντας στον νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αρέσει αυτό που τους κάνω, και πρέπει να σταματήσω, και με αυτόν τον τρόπο παρείχε βοήθεια και στήριξη στον εχθρό».

Η ανάρτηση Τραμπ για τη Γερουσία | Thruth Social/ @realDonaldTrump