Το YouTube «πληρώνει» για την απόφαση του 2021: Κατέβαλε 24,5 εκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ

Το YouTube συμφώνησε να καταβάλει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια αγωγή που είχε ασκήσει ο Ντόναλντ Τραμπ το 2021. Ο πρόεδρος των ΗΠΑείχε κατηγορήσει την πλατφόρμα ισχυριζόμενος ότι ανέστειλε λανθασμένα το κανάλι του, μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Η θυγατρική της Google είναι η τελευταία σε μια μακρά σειρά τεχνολογικών εταιρειών που κατέβαλαν μια πληρωμή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στον πρόεδρο για προηγούμενες αποφάσεις σχετικά με τους λογαριασμούς του.

Ο Τραμπ είχε καταθέσει την αγωγή κατά του Διευθύνοντος Συμβούλου του YouTube και της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι, ισχυριζόμενος ότι η πλατφόρμα είχε «συσσωρεύσει μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση εξουσίας, μεριδίου αγοράς και ικανότητας να υπαγορεύει τον δημόσιο λόγο του έθνους μας».

Το YouTube δήλωσε ότι ανέστειλε το κανάλι του Τραμπ επειδή είχε παραβιάσει τις πολιτικές του ιστότοπου κατά της υποκίνησης βίας. Λόγω του συμβιβασμού, η υπόθεση έχει πλέον απορριφθεί. Η Google δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η είδηση ​​έρχεται μόλις μια εβδομάδα αφότου το YouTube ανακοίνωσε ότι θα επέτρεπε την επαναφορά δημιουργών που κάποτε είχαν απαγορευτεί για διάδοση παραπληροφόρησης σχετικά με την Covid-19 και τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2020. Στην ανακοίνωσή του, το YouTube δήλωσε ότι εξυμνεί τις συντηρητικές φωνές στον ιστότοπό του και απέδωσε τις αναστολές λογαριασμών στην πίεση του Τζο Μπάιντεν.

Η υπόθεση κατά του YouTube είχε κλείσει το 2023, αλλά οι δικηγόροι του Τραμπ υπέβαλαν αίτηση για να ανοίξουν ξανά την υπόθεση μετά την εκλογή του στην προεδρία.

Το βίντεο που οδήγησε στο «μαύρο» στο κανάλι Τραμπ

Το YouTube ανέστειλε για πρώτη φορά το κανάλι του Ντόναλντ Τραμπ για επτά ημέρες στις 12 Ιανουαρίου 2021, αφού δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο έλεγε ότι η ομιλία που εκφώνησε στους υποστηρικτές του στις 6 Ιανουαρίου πριν από τις ταραχές στο Καπιτώλιο ήταν «απολύτως κατάλληλη».

Το YouTube δήλωσε ότι ανέστειλε το κανάλι λόγω «ανησυχιών σχετικά με τη συνεχιζόμενη πιθανότητα βίας». Στη συνέχεια, η εταιρεία παρέτεινε την απαγόρευση χωρίς ημερομηνία λήξης.

Μόλις τον Μάρτιο του 2023, αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη δεύτερη προεδρία, το YouTube επανέφερε το κανάλι του Τραμπ, λέγοντας ότι «αξιολόγησε προσεκτικά τον συνεχιζόμενο κίνδυνο βίας στον πραγματικό κόσμο, εξισορροπώντας αυτόν με τη σημασία της διατήρησης της ευκαιρίας για τους ψηφοφόρους να ακούσουν ισότιμα ​​τους σημαντικούς εθνικούς υποψηφίους ενόψει των εκλογών».

Μέσα σε λίγες ώρες από την ανάκτηση του καναλιού του, ο Τραμπ δημοσίευσε: «ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ!» συνοδευόμενο από ένα βίντεο 11 δευτερολέπτων όπου μιλούσε σε μια συγκέντρωση λέγοντας: «Συγγνώμη που σας άφησα να περιμένετε. Περίπλοκη υπόθεση. Περίπλοκη».

Με πληροφορίες από Guardian