Youtuber μπήκε κρυφά στο νησί Έπσταϊν και τώρα καταγγέλλει ότι τον παρακολουθούν μαύρα τζιπ

Ένα παράτολμο βίντεο δημοσίευσε ο YouTuber Nico Grigg, ο οποίος αποφάσισε με τους φίλους να επισκεφτούν το περιβόητο νησί του σεξουαλικού παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν, με σκοπό να το εξερευνήσουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από την ασφάλεια του, σπάζοντας το άβατο της περιοχής.

Το ιδιωτικό νησί Little St. James, που κάποτε λάμβαναν χώρα τα αίσχη του Τζέφρι Έπσταϊν, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας με αφορμή την δημοσίευση εκατοντάδων αρχείων από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στο βίντεο που ανέβηκε στην πλατφόρμα με τίτλο «Τρύπωσα στο νησί του Τζέφρι Έπσταϊν», αποτυπώνεται η μη επιτυχημένη προσπάθεια του νεαρού να πατήσει στο νησί χωρίς να τον καταλάβουν.

Ο Grigg ανέφερε πως, ενώ βρίσκονταν ακόμα στο νερό, αντιλήφθηκε ανθρώπους να τους παρακολουθούν από μακριά. Κατά την προσπάθειά του να βγει στην ακτή, υποστηρίζει πως μια γυναίκα μέσα από τις εγκαταστάσεις άρχισε να τον φωτογραφίζει, ειδοποιώντας πιθανώς τις αρχές.

Η ομάδα αναγκάστηκε να φύγει εσπευσμένα, με τον ίδιο να δηλώνει πως η Ακτοφυλακή άρχισε να τους ακολουθεί κατά την επιστροφή τους. Ένα περιστατικό με αχινούς αποτέλεσε αφορμή να μην μπορέσει να εισχωρήσει βαθύτερα στο εσωτερικό του νησιού.

Τρεις μόλις ημέρες από τη δημοσιοποίηση του βίντεο ο νεαρό YouTuber, έσπασε τη σιωπή του και αποκάλυψε στον λογαριασμό του στο TikTok πως μυστηριώδη μαύρα SUV έχουν κάνει την εμφάνισή τους έξω από το σπίτι του.

«Έχουν περάσει μόλις τρεις μέρες από τότε που δημοσίευσα το βίντεο… Κάθε μέρα από τότε που επέστρεψα σπίτι, υπάρχουν μαύρα φορτηγάκια Escalade έξω από το σπίτι μου. Δεν είμαι σίγουρος τι θέλουν ή ποιοι είναι, αλλά το ποστάρω αυτό εδώ τώρα σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε».

Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος με την τροπή που έλαβαν τα πράγματα μετά το αμφιλεγόμενο βίντεο: «Για όλο αυτό που ξέρω, θα μπορούσαν να είναι οι φίλοι του Jeffrey Epstein. Αν εκνεύρισα κάποιον, ζητώ συγγνώμη και θέλω όλο αυτό να τελειώσει».

Παρά τον σάλο στα social media, τις χιλιάδες κοινοποιήσεις και σχόλια, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη καταγραφή του περιστατικού από την αστυνομία, ούτε επιβεβαίωση για το ποιος μπορεί να βρίσκεται μέσα στα οχήματα.