Υπέρβαρος κρατούμενος στην Αυστρία «στοιχίζει» 1.800 ευρώ την ημέρα: Ξεσηκώθηκαν οι φορολογούμενοι

Στην Αυστρία, η περίπτωση ενός 29χρονου κρατούμενου έχει τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και τις αντιδράσεις κοινής γνώμης, όχι μόνο λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών που αντιμετωπίζει, αλλά και εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών κράτησής του.

Πιο συγκεκριμένα, ο κρατούμενος ζυγίζει σχεδόν 300 κιλά και λόγω προβλημάτων υγείας, το κόστος της διαβίωσης του είναι υψηλό και οι Αυστριακοί τον κατηγορούν γιατί υποστηρίζουν πως συνεχίζει να ζει με χρήματα των φορολογουμένων.

Ο άνδρας συνελήφθη στη Βιέννη μετά από αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, όπως 45 κιλά κάνναβη, κοκαΐνη, αμφεταμίνες και δισκία έκστασης.

Μετά τη σύλληψή του, μεταφέρθηκε αρχικά στη φυλακή Γιόζεφστατ, αλλά λόγω των αυξημένων αναγκών φροντίδας του, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε εγκαταστάσεις με κατάλληλο εξοπλισμό στην πόλη Κορνέιμπουργκ.

Εκεί, του παρέχεται ειδικά ενισχυμένο κρεβάτι λόγω παχυσαρκίας και 24ωρη φροντίδα από εξωτερικό νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλειά του.

Το κόστος αυτής της φροντίδας εκτιμάται περίπου στα 1.800 ευρώ ημερησίως, ποσό σημαντικά υψηλότερο από το μέσο κόστος κράτησης, που κυμαίνεται γύρω στα 180 ευρώ.

Η μεταφορά του κρατούμενου απαιτεί επίσης εξειδικευμένα μέσα, με κάθε διαδρομή να κοστίζει έως και 5.000 ευρώ. Για τον λόγο αυτό, οι ανακρίσεις πραγματοποιούνται μέσω βιντεοκλήσης, ώστε να περιοριστούν οι δαπάνες.

Η υπόθεση έχει ανοίξει έναν δημόσιο διάλογο στην Αυστρία σχετικά με τη διαχείριση των πόρων στο σωφρονιστικό σύστημα και την ανάγκη για ισορροπία μεταξύ ανθρωπιστικής φροντίδας και οικονομικής βιωσιμότητας.

Πολλοί πολίτες εκφράζουν προβληματισμό για τις προτεραιότητες του κράτους, ενώ άλλοι τονίζουν τη σημασία της αξιοπρεπούς μεταχείρισης όλων των κρατουμένων, ανεξαρτήτως των προσωπικών τους χαρακτηριστικών.

