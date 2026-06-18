Υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν: Οι πρώτες αντιδράσεις των ηγετών της G7 και το «επιφυλακτικό» Ισραήλ

«Έπεσαν» εχθές οι υπογραφές για την συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μασούντ Πεζεσκιάν επικύρωσαν ηλεκτρονικά την συμφωνία σε πρώτη φάση. Από τη μια, κράτη χαιρέτισαν την συμφωνία, με ανακοινώσεις μόλις λίγες ώρες μετά, από την άλλη το Ισραήλ δεν «πείστηκε» από την Τεχεράνη.

Ο Μαρκ Ρεγκέβ, πρώην ανώτερος σύμβουλος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αμφισβήτησε το πόσο σοβαρά θα αντιμετώπιζε το Ιράν τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα, τώρα που η Αμερική έχει αφαιρέσει την οικονομική και στρατιωτική «πίεση».

«Τα στενά είναι ανοιχτά και οι Ιρανοί μπορούν να αρχίσουν να εξάγουν το πετρέλαιό τους, και ως εκ τούτου εισρέουν χρήματα, έχετε αφαιρέσει την οικονομική πίεση», δήλωσε ο Ρεγκέβ, προσθέτοντας «ίσως ο Τραμπ να πετύχει μια μεγάλη συμφωνία... αλλά αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω αυτό. Βλέπω την Αμερική να έχει δώσει στο καθεστώς του Ιράν μια επιστροφή στη ζωή».

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Οι απόψεις του Ρεγκέβ αντικατοπτρίστηκαν σε όλο το Ισραήλ. Υπενθυμίζεται ότι, ο Γιαΐρ Λαπίντ, ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, δήλωσε την Τρίτη: «Ο Νετανιάχου μας υποσχέθηκε μια ιστορική νίκη - και έχουμε μια κρίση με τους Αμερικανούς, το Ορμούζ ανοιχτό στους Ιρανούς, χρήματα για τους Φρουρούς της Επανάστασης, βαλλιστικούς πυραύλους που στοχεύουν το Ισραήλ και το Ισραήλ να περιμένει στον διάδρομο σαν μαλωμένο παιδί».

Πανηγυρισμοί για τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Στον αντίποδα, το Πακιστάν, που λειτούργησε ως διαμεσολαβητής, Πακιστάν χαιρέτισε την «ειρηνική επίλυση» της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συγχαίρει την ηγεσία και των δύο χωρών για την υπογραφή μιας συμφωνίας που, όπως ισχυρίστηκε, θα ανοίξει αμέσως ξανά το στενό του Ορμούζ.

Ωστόσο, εν μέσω των εορτασμών από τον Σεχμπάζ Σαρίφ - ο οποίος έχει διατελέσει μεσολαβητής για τη συμφωνία - η δημοσίευση του μνημονίου κατανόησης (MOU) που θέτει σε κίνηση τις επόμενες 60 ημέρες διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αποδείχθηκε πιο διχαστική, προκαλώντας ένα μείγμα οργής, αμηχανίας και ανακούφισης.

Αναφορικά με την Ευρώπη, στη Γαλλία, οι ηγέτες των χωρών της G7 χαιρέτισαν τη συμφωνία, αποκαλώντας την «ιστορική ευκαιρία να αποτραπεί το Ιράν από το να αποκτήσει οποιοδήποτε πυρηνικό όπλο».

Η πρώτη ανακοίνωση ήρθε από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος δημοσίευσε ένα βίντεο του Τραμπ να υπογράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας στο Παλάτι των Βερσαλλιών στο Παρίσι.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψε στις Βερσαλλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στο X.

«Αυτή η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας» ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.



