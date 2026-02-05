Υπόθεση δολιοφθοράς σε γερμανικά πλοία: Ποιος είναι ο Ρουμάνος φερόμενος ως συνεργός του 54χρονου

Στο φως νέες πληροφορίες για τον 37χρονο Ρουμάνο που συνελήφθη μαζί με τον 54χρονο στην Κομοτηνή για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ρουμανικής σύνταξης της DW.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ρουμανική πτυχή για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει, η Ειδική Εισαγγελία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος (DIICOT) εμφανίστηκε στον παραμεθόριο οικισμό Τούρντα της ανατολικής Ρουμανίας στην περιοχή της Τουλτσέα την περασμένη Τρίτη, για να πραγματοποιήσει έρευνα στο σπίτι του Μάριαν Λ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οικισμός απέχει μόλις μισή ώρα από τα ουκρανικά σύνορα και περίπου 15 λεπτά από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπου συχνά πραγματοποιούνται γυμνάσια του ΝΑΤΟ.



Σύμφωνα με την Εισαγγελία, «στην κατ' οίκον έρευνα βρέθηκε αποδεικτικό υλικό, το οποίο θα παραδοθεί στις γερμανικές διωκτικές αρχές», το οποίο αφορά έγγραφα, στικάκια USB και κινητά τηλέφωνα.

Ο 37χρονος κατηγορούμενος, εργάτης στο επάγγελμα, διέθετε 15 τραπεζικούς λογαριασμούς στη Ρουμανία και τη Γερμανία, με αρκετούς από αυτούς να μην είναι πλέον προσβάσιμοι, για άγνωστους λόγους.

Το παρελθόν του 37χρονου Ρουμάνου

Ο 37χρονος μόλις πριν από τέσσερα χρόνια είχε βρει δουλειά στο λιμάνι του Αμβούργου ως ελαιοχρωματιστής και οξυγονοκολλητής ενώ προηγουμένως ήταν οδηγός σε διεθνείς μεταφορές.

Επιπλέον εργαζόταν στο λιμάνι της Τουλτσέα, στο Δέλτα του Δούναβη, ενώ κατά διαστήματα έβρισκε ευκαιριακή απασχόληση σε φάρμες χοίρων στη Ρουμανία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου ProTV.



Όπως λένε κάτοικοι του χωριού στην τοπική εφημερίδα Ora de Tulcea, ο Μάριαν Λ. παραπονιόταν γιατί «δεν τον πληρώνουν». Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η DIICOT πραγματοποιεί έρευνες όταν προκύπτουν υποψίες για επαφές με ξένες μυστικές υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής πάντως, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν «στρατολογηθεί» από Ρώσους πράκτορες ή συνεργάζονται με αυτούς.