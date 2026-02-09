Η Γκισλέιν Μάξγουελ, μακροχρόνια συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις επιτροπής της Βουλής των ΗΠΑ τη Δευτέρα (9/2), επικαλούμενη την συνταγματική της προστασία από την αυτοενοχοποίηση, το δικαίωμα της σιωπής, σύμφωνα με τους νομοθέτες.

Η Μάξγουελ, η οποία εκτίει επί του παρόντος 20ετή ομοσπονδιακή ποινή φυλάκισης για σωματεμπορία, είχε διαταχθεί να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής σχετικά με τον ρόλο της στο εγκληματικό δίκτυο του Επστάιν, και τη σχέση της με τον εκλιπόντα χρηματοδότη. Ο πρόεδρος της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, δήλωσε ότι η Μάξγουελ βασίστηκε στην Πέμπτη Τροπολογία καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, αρνούμενη να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

Σύμφωνα με το wionews.com, η νομική ομάδα της Μάξγουελ δήλωσε ότι θα συνεργαζόταν μόνο εάν λάμβανε χάρη από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δικηγόροι της ζήτησαν επίσης ασυλία από το Κογκρέσο, αίτημα που οι νομοθέτες απέρριψαν.

Η Μάξγουελ παραμένει το μόνο άτομο που καταδικάστηκε σε σχέση με τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, ενώ περίμενε δίκη για κατηγορίες σωματεμπορίας.



Υπενθυμίζεται ότι, ένα δικαστήριο ενόρκων έκρινε την Μάξγουελ ένοχη το 2021 για στρατολόγηση και κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών για λογαριασμό του Επστάιν.

Κατέθεσε εξ αποστάσεως από ομοσπονδιακή φυλακή στο Τέξας, όπου βρίσκεται φυλακισμένη. Η εμφάνισή της έρχεται καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεχίζει να δημοσιεύει έναν τεράστιο αριθμό αρχείων που σχετίζονται με τον Επστάιν, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων και αρχείων πολυμέσων. Ενώ οι αξιωματούχοι λένε ότι δεν σχεδιάζονται πρόσθετες διώξεις, οι αποκαλύψεις έχουν αναζωπυρώσει τον έλεγχο εξέχοντων προσωπικοτήτων που συνδέονται με τον Επστάιν.