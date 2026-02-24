Υπόθεση Επστάιν: Ελεύθερος με εγγύηση ο πρώην πρέσβης Πίτερ Μάντελσον

Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, μετά τη σύλληψή του για φερόμενη παράβαση καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος, που συνδέεται με τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων Τζέφρι Επστάιν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο πρώην πρέσβης επέστρεψε στο σπίτι του στο Λονδίνο με ταξί περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σε ανακοίνωσή της, η Metropolitan Police ανέφερε ότι ο Μάντελσον αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Το απόγευμα της Δευτέρας, μεταφέρθηκε για ανάκριση με μη διακριτικό όχημα της αστυνομίας, αφού προηγουμένως είχε συνοδευτεί από αστυνομικούς με πολιτικά από την κατοικία του στο Λονδίνο. Η Μητροπολιτική Αστυνομία εξετάζει καταγγελίες ότι, κατά τη θητεία του ως υπουργός Επιχειρήσεων, διέρρευσε ηλεκτρονική αλληλογραφία της Ντάουνινγκ Στριτ και ευαίσθητες πληροφορίες για τις αγορές προς τον Αμερικανό χρηματοδότη.

Ο Μάντελσον αρνείται κάθε παράνομη ενέργεια. Η σύλληψή του, λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες αναπληρωματικές εκλογές στο Γκόρτον και το Ντέντον στο Μάντσεστερ, επαναφέρει στο προσκήνιο επικρίσεις για την απόφαση του πρωθυπουργού Keir Starmer να τον διορίσει στην Ουάσινγκτον.

Ο Στάρμερ ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα του Επστάιν για την επιλογή του Μάντελσον, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην βουλευτής των Εργατικών δεν είχε αποκαλύψει πλήρως την έκταση της σχέσης του με τον Επστάιν.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός του κόμματος, δοκιμάζοντας την ηγετική του θέση και οδηγώντας στην αποχώρηση του επικεφαλής του προσωπικού του, Morgan McSweeney.

Η σύλληψη του Μάντελσον σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου, του πρώτου μέλους της βασιλικής οικογένειας που τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση στη σύγχρονη εποχή.

Ηλεκτρονικά μηνύματα φέρεται να δείχνουν ότι ο πρώην πρίγκιπας κοινοποίησε εμπιστευτικές πληροφορίες στον Έπσταϊν, ενώ υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας.