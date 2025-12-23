Υπόθεση «Πελικό» στη Βρετανία: 49χρονος κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 13 χρόνια

Ένας 49χρονος Βρετανός αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες ότι, επί σειρά ετών, νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του, με τη συμμετοχή πέντε ακόμη ανδρών, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Βρετανίας.

Συνολικά, οι έξι κατηγορούμενοι βαρύνονται με περισσότερες από 60 κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν σε βάθος 13 ετών. Θύμα είναι η 48χρονη Τζοάν Γιανγκ, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία του Γουίλτσιρ, επέλεξε να παραιτηθεί από το δικαίωμά της στην ανωνυμία.

Ο πρώην σύζυγός της, Φίλιπ Γιανγκ, 49 ετών, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Κατηγορείται ότι της χορηγούσε ουσίες με σκοπό να την καταστήσει ανήμπορη ή υποταγμένη, προκειμένου να προχωρά σε σεξουαλικές πράξεις. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για 56 αδικήματα, μεταξύ των οποίων πολλαπλοί βιασμοί, ηδονοβλεψία, κατοχή άσεμνων φωτογραφιών ανηλίκων και άλλο ακραίο παράνομο υλικό.

Τα αδικήματα φέρονται να τελέστηκαν την περίοδο 2010–2023. Ο Φίλιπ Γιανγκ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στο Σουίντον, στα δυτικά του Λονδίνου.

Συγκατηγορούμενοί του είναι πέντε άνδρες ηλικίας από 31 έως 61 ετών — οι Νόρμαν Μακσόνι, Ντιν Χάμιλτον, Κόνερ Σάντερσον Ντόιλ, Ρίτσαρντ Γουίλκινς και Μοχάμεντ Χασάν — οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στους βιασμούς της Τζοάν Γιανγκ. Τουλάχιστον τρεις εξ αυτών κατοικούσαν στο Σουίντον, όπως και το πρώην ζευγάρι. Και οι πέντε έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση.

«Η έρευνα που οδήγησε στην απαγγελία των κατηγοριών ήταν ιδιαίτερα σύνθετη», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Γουίλτσιρ, Τζεφ Σμιθ.

Η Τζοάν Γιανγκ αποφάσισε να αποκαλύψει την ταυτότητά της ύστερα από εκτενή συζήτηση με τους ανακριτές και τις υπηρεσίες υποστήριξης που τη συνόδευσαν από τα πρώτα στάδια της έρευνας.

Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί δέκα χρόνια στο σπίτι της στο Μαζάν από άνδρες που στρατολογούσε μέσω διαδικτύου ο σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, αφού προηγουμένως την νάρκωνε.

Η Ζιζέλ Πελικό εξελίχθηκε σε διεθνές σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, της χημικής υποταγής και της έλλειψης συναίνεσης. Αρνήθηκε η δίκη να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και να διατηρηθεί η ανωνυμία της, δηλώνοντας ότι στόχος της ήταν «η ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο».