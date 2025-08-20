Υπουργός του Ισραήλ ανήρτησε αφίσα με κατεστραμμένη Γάζα απέναντι από Παλαιστίνιους κρατούμενους

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, ανάγκασε τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές να παρακολουθήσουν τις μαζικές καταστροφές που προκάλεσε ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας ως τιμωρητικό μέτρο.

«Αυτό πρέπει να βλέπουν οι κρατούμενοι κάθε μέρα», είπε ο Μπεν-Γβίρ, δείχνοντας τις εικόνες της καταστροφής που κρέμονταν στους τοίχους μιας ισραηλινής φυλακής, όπως έδειχναν βίντεο που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 62.100 Παλαιστινίους σε μια βίαιη επίθεση στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023. Η στρατιωτική εκστρατεία έχει καταστρέψει τον θύλακα, ο οποίος αντιμετωπίζει λιμό.

«Ελπίζω να βλέπουν όλοι τα σπίτια τους εδώ», είπε ο Μπεν-Γκβίρ.

Πρόσφατα, ένα άλλο βίντεο δημοσιοποιήθηκε, στο οποίο ο εξτρεμιστής ισραηλινός υπουργός απειλεί τον ανώτερο ηγέτη της Φατάχ Μαρουάν Μπαργκούτι μέσα στη φυλακή Ραμόν, ο οποίος είναι φυλακισμένος από το 2002 για τον υποτιθέμενο ρόλο του σε επιθέσεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα.

Ο ΟΗΕ χαρακτήρισε την πράξη του Μπεν Γβίρ ανησυχητική

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζάρικ χαρακτήρισε το βίντεο «ανησυχητικό» και τόνισε ότι όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται «με τρόπο που να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και να σέβεται την εγγενή αξιοπρέπειά τους».

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Εταιρεία Κρατουμένων, το Ισραήλ έχει φυλακίσει πάνω από 10.800 Παλαιστινίους μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 49 γυναίκες, 450 παιδιά και 2.378 άτομα που έχουν χαρακτηριστεί «παράνομοι μαχητές».

Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τους κρατούμενους που βρίσκονται σε ισραηλινά στρατόπεδα, καθώς και τους κρατούμενους από το Λίβανο και τη Συρία.

Τον περασμένο Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας του Γιοάβ Γκαλάντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει επίσης μια υπόθεση γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο για τον πόλεμο.

The Israeli minister Ben- Gvir gave order to put photos of the obliterated Gaza cities in Israeli prisons to intimidate Palestinian hostages and political prisoners. pic.twitter.com/GtHuaYxMVv — Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) August 20, 2025

Πηγή: aa.com.tr