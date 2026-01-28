Το υψωμένο χέρι της Ιλχάν Όμαρ μπροστά στον κακοποιό στέλνει το πιο δυνατό μήνυμα

Η βουλευτής Ιλχάν Όμαρ δέχθηκε επίθεση από άγνωστό της άντρα κατά τη διάρκεια ομιλίας στη Μινεάπολη, αλλά το περιστατικό δεν την πτοεί σε κανένα βαθμό. Από την πρώτη της αντίδραση άλλωστε - που κινήθηκε κατά του άνδρα ο οποίος την ψέκασε με άγνωστο υγρό - φάνηκε ότι είναι αγέρωχη.

«Δεν υποκύπτω στον εκφοβισμό» είπε η βουλευτής των Δημοκρατικών, λίγο μετά την επίθεση. «Έχω επιβιώσει από πόλεμο» συμπλήρωσε η πολιτικός με καταγωγή από τη Σομαλία.

«Σίγουρα θα επιβιώσω από τον εκφοβισμό και ό,τι κι αν σκέφτονται ότι μπορούν να πετάξουν πάνω μου αυτά τα άτομα, γιατί έτσι είμαι φτιαγμένη» τόνισε η βουλευτής, που γίνεται συχνά στόχος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελευταία τέτοια φραστική επίθεση σε βάρος της, ήρθε λίγες ώρες πριν από το περιστατικό, κατά τη διάρκεια ομιλίας του προέδρου.

Η επίθεση στην Όμαρ

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Μινεάπολη, ένας άνδρας που καθόταν στις πρώτες σειρές σηκώθηκε, πλησίασε το πόντιουμ και έριξε στην Όμαρ άγνωστη ουσία με σύριγγα.

Οι άνδρες ασφαλείας τον έπιασαν, ενώ η ίδια η βουλευτής - όπως φαίνεται από τα σχετικά βίντεο - προσέγγισε τον δράστη και αποπειράθηκε να του επιτεθεί με το χέρι υψωμένο, αλλά σταμάτησε όταν τον έπιασε ένας από τους αξιωματούχους.

Από την εικόνα της αυτή, γεννάται το ερώτημα: πόσοι θα είχαν αντιδράσει κατά τον ίδιο τρόπο;

«Θεέ μου, έριξε κάτι πάνω της» ακούστηκε να λέει μία γυναικεία φωνή, ενώ κάποιος άλλος ζήτησε να σπεύσει γιατρός για να βοηθήσει την Όμαρ.

Η ίδια ωστόσο δεν έφυγε. «Θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν σόου. Αυτή είναι η πραγματικότητα που κακόβουλοι άνθρωποι σαν αυτόν δεν αντιλαμβάνονται: είμαστε σκληροί στη Μινεσότα και θα παραμείνουμε ανθεκτικοί μπροστά σε ό,τι μπορεί να μας πετάξουν».

Περί τη μία ώρα μετά το συμβάν, το γραφείο Τύπου της ανακοίνωσε ότι δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ο δράστης τέθηκε υπό κράτηση, συμπληρώθηκε στην ενημέρωση. Η τοπική αστυνομία, σε δικό ενημερωτικό δελτίο, υποσχέθηκε πως ο άνδρας «θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης».