Ζαχάροβα προς συμμαχία των Προθύμων: «Κάθε ξένη στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία θα είναι νόμιμος στόχος»

Η Ρωσία δήλωσε την Τετάρτη 15/07 ότι οποιαδήποτε πολυεθνική δύναμη που θα αποσταλεί από τους συμμάχους της Ουκρανίας για να αναπτυχθεί στην περιοχή σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας θα ήταν απαράδεκτη για τη Μόσχα, η οποία θα την θεωρούσε απειλή και νόμιμο στρατιωτικό στόχο, επισημαίνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι δυτικοί σύμμαχοι της φιλοουκρανικής «συμμαχίας των προθύμων» συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Παρίσι και επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να αναπτύξουν μια τέτοια δύναμη μετά την παύση των εχθροπραξιών, προκειμένου να καθησυχάσουν την Ουκρανία και να τη βοηθήσουν να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της.

Επίσης, δήλωσαν ότι θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις τους επόμενους μήνες για να καταδειχθεί η ικανότητα δράσης της προγραμματισμένης δύναμης, γνωστής ως Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία (MNF-U).

«Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι η αποστολή οποιωνδήποτε στρατιωτικών μονάδων από χώρες της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη για τη χώρα μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Επαναλαμβάνω: αυτό θα ισοδυναμούσε, de facto, με ξένη επέμβαση και κλιμάκωση των απειλών για την ασφάλεια της Ρωσίας. Θα θεωρούσαμε τέτοιες μονάδες ως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.»