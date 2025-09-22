Μενού

Ζανγκ Ζαν: Η γυναίκα που φυλακίστηκε, επειδή αποκάλυψε την αλήθεια για τον κορονοϊό, καταδικάζεται πάλι

Η ιστορία της Ζανγκ Ζαν αποτελεί απόδειξη, πως το λογικό δεν βρίσκει πάντα χώρο στην κοινωνία του 21ου αιώνα.

Κορονοϊός στην Κίνα
Πολίτες στο Πεκίνο της Κίνας φορούν μάσκες εν μέσω κορονοϊού | Mark Schiefelbein / Associated Press
Τη Ζανκ Ζαν θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως μια γυναίκα - επαναστάτρια, που αρνήθηκε τη σιωπή και βρήκε τη δύναμη να φωνάξει δυνατά την αλήθεια. Την ώρα που ο κόσμος πάλευε να καταλάβει τι συμβαίνει στην Ουχάν της Κίνας, τις πρώτες μέρες της πανδημίας Covid-19, μία γυναίκα τόλμησε να πάει ενάντια στο καθεστώς, παραβλέποντας τον γενικό κανόνα που τότε είχε θεσπιστεί, ώστε να μην πανικοβληθεί ο λαός. Η Ζανγκ Ζαν - πρώην δικηγόρος και ανεξάρτητη δημοσιογράφος από τη Σαγκάη - ταξίδεψε μόνη της στην Ουχάν τον Φεβρουάριο του 2020, προκειμένου να καταγράψει και να μεταδώσει στον κόσμο αληθινές εικόνες, που κρατικά ΜΜΕ δεν τολμούσαν να δείξουν.

