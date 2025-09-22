Ζανγκ Ζαν: Η γυναίκα που φυλακίστηκε, επειδή αποκάλυψε την αλήθεια για τον κορονοϊό, καταδικάζεται πάλι

Τη Ζανκ Ζαν θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως μια γυναίκα - επαναστάτρια, που αρνήθηκε τη σιωπή και βρήκε τη δύναμη να φωνάξει δυνατά την αλήθεια. Την ώρα που ο κόσμος πάλευε να καταλάβει τι συμβαίνει στην Ουχάν της Κίνας, τις πρώτες μέρες της πανδημίας Covid-19, μία γυναίκα τόλμησε να πάει ενάντια στο καθεστώς, παραβλέποντας τον γενικό κανόνα που τότε είχε θεσπιστεί, ώστε να μην πανικοβληθεί ο λαός. Η Ζανγκ Ζαν - πρώην δικηγόρος και ανεξάρτητη δημοσιογράφος από τη Σαγκάη - ταξίδεψε μόνη της στην Ουχάν τον Φεβρουάριο του 2020, προκειμένου να καταγράψει και να μεταδώσει στον κόσμο αληθινές εικόνες, που κρατικά ΜΜΕ δεν τολμούσαν να δείξουν.

