Ζελένσκι: Ανοιχτός σε «πασχαλινή εκεχειρία» αν η Ρωσία σταματήσει τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει και χώρες εκτός της ευρύτερης περιοχής, ανάμεσά τους και την Ουκρανία που βρίσκεται επίσης εν μέσω κρίσης. Σήμερα (30/03) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε στη Μόσχα «ενεργειακή εκεχειρία».

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Διαβάστε επίσης: Live οι εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή: Νέο ιρανικό πλήγμα στο Κουβέιτ - Νεκρός κυανόκρανος στον Λίβανο

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής συνομιλιών WhatsApp, δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταποδώσει εάν η Ρωσία σταματήσει να επιτίθεται στο ουκρανικό σύστημα ενέργειας και ότι το Κίεβο είναι ανοικτό σε μια πασχαλινή εκεχειρία.

«Τονίζω για άλλη μια φορά ότι εάν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να μην πλήττει τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, δεν θα χτυπήσουμε τον ενεργειακό τους τομέα σε απάντηση», πρόσθεσε.