Ζελένσκι: Διόρισε οικονομική του σύμβουλο την πρώην αντιπρόεδρο του Καναδά

Σε μια προσπάθεια να προσελκύσει επενδύσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, (05/01) ότι διόρισε σύμβουλο οικονομικής ανάπτυξης την πρώην υπουργό Οικονομικών και πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καναδά Κρίστια Φρίλαντ.
«Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία χρειάζεται να ενισχύσει την εσωτερική ανθεκτικότητά της--τόσο για χάρη της ανάκαμψης της χώρας, εάν η διπλωματία αποφέρει αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό, όσο και για να ενισχυθεί η άμυνά μας, εάν, λόγω καθυστερήσεων από τους εταίρους μας, χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.
Η Φρίλαντ, η οποία έχει ουκρανική καταγωγή, διετέλεσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καναδά κατά το διάστημα 2019-2024. Είναι εν ενεργεία βουλευτής στο κοινοβούλιο του Καναδά και επίσης ειδική απεσταλμένη της χώρας στην Ουκρανία.
