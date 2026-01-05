Μενού

Ζελένσκι: Διόρισε οικονομική του σύμβουλο την πρώην αντιπρόεδρο του Καναδά

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανέθεσε τα καθήκοντα του συμβούλου οικονομικής ανάπτυξης στην πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καναδά, Κρίστια Φρίλαντ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Σε μια προσπάθεια να προσελκύσει επενδύσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, (05/01) ότι διόρισε σύμβουλο οικονομικής ανάπτυξης την πρώην υπουργό Οικονομικών και πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καναδά Κρίστια Φρίλαντ.

«Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία χρειάζεται να ενισχύσει την εσωτερική ανθεκτικότητά της--τόσο για χάρη της ανάκαμψης της χώρας, εάν η διπλωματία αποφέρει αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό, όσο και για να ενισχυθεί η άμυνά μας, εάν, λόγω καθυστερήσεων από τους εταίρους μας, χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Η Φρίλαντ, η οποία έχει ουκρανική καταγωγή, διετέλεσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καναδά κατά το διάστημα 2019-2024. Είναι εν ενεργεία βουλευτής στο κοινοβούλιο του Καναδά και επίσης ειδική απεσταλμένη της χώρας στην Ουκρανία.

