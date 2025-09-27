Μενού

Ζελένσκι: «Έχουμε παραλάβει συστήματα Patriot από το Ισραήλ»

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι η Ουκρανία έχει παραλάβει συστήματα Patriot από το Ισραήλ. Αναμένονται άλλα δύο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι | ΑΠΕ-ΜΠΕ/VOLODYMYR TARASOV
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα παραλάβει δύο συστήματα αεράμυνας Patriot αυτό το φθινόπωρο.

Το δήλωσε αυτό κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους στο Κίεβο, σύμφωνα με τον ουκρανικό ιστότοπο Suspilny.

Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, ο ουκρανικός ουρανός προστατεύεται εδώ και ένα μήνα από τους Patriot, τους οποίους το Κίεβο παρέλαβε από το Ισραήλ.

«Θα παραλάβουμε δύο συστήματα Patriot το φθινόπωρο», δήλωσε επίσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τον Ιούνιο του 2024, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η Ουκρανία διαπραγματεύονταν την προμήθεια έως και οκτώ συστημάτων αεράμυνας Patriot στο Κίεβο .

