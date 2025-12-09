Ζελένσκι: «Έτοιμοι με Ευρωπαίους να παρουσιάσουμε το σχέδιο στις ΗΠΑ - Όλα εξαρτώνται από τη Ρωσία»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (09/12) πως είναι έτοιμα τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά σκέλη του ειρηνευτικού σχεδίου για να παρουσιαστούν στις ΗΠΑ.

Μετά από αυτό, «όλα εξαρτώνται από τη Ρωσία» ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτησή του.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι τόνισε:

«Σήμερα, συζητήσαμε ήδη με την ομάδα διαπραγμάτευσης τα αποτελέσματα των χθεσινών εργασιών στο Λονδίνο, οι οποίες διεξήχθησαν σε επίπεδο Συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας των Ευρωπαίων εταίρων μας. Αυτό συμφωνήθηκε χθες σε επίπεδο ηγετών.

Εργαζόμαστε πολύ ενεργά σε όλα τα στοιχεία των πιθανών βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου.

Τα ουκρανικά και τα ευρωπαϊκά σημεία είναι πλέον πιο ανεπτυγμένα και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στις ΗΠΑ.

Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να κάνουμε γρήγορα τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο εφικτά.

Είμαστε αφοσιωμένοι σε μια πραγματική ειρήνη και παραμένουμε σε συνεχή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και, όπως ορθώς σημειώνουν οι εταίροι μας στις ομάδες διαπραγμάτευσης, όλα εξαρτώνται από το αν η Ρωσία είναι έτοιμη να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να αποτρέψει την αναζωπύρωση του πολέμου.

Στο εγγύς μέλλον, θα είμαστε έτοιμοι να στείλουμε τα επεξεργασμένα έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δόξα στην Ουκρανία».

Today, we already discussed with our negotiating team the results of yesterday’s work in London, which was conducted at the level of the National Security Advisors of our European partners. This was agreed upon yesterday at the leadersʼ level.



We are working very actively on… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2025