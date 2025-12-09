Τραμπ στο Politico: «Η Ρωσία έχει το πάνω χέρι - Είναι ώρα να πάει η Ουκρανία σε εκλογές»

Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Politico και - μεταξύ άλλων - δήλωσε πως η Ρωσία έχει το «πάνω χέρι» στο ζήτημα της Ουκρανίας και πως έχει έρθει η ώρα για το Κίεβο να προχωρήσει σε εκλογές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκίνησε λέγοντας πως αυτή τη στιγμή, ξεκάθαρα η Μόσχα βρίσκεται σε πιο ισχυρή διαπραγματευτική θέση.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι η Ρωσία. Είναι μεγαλύτερη χώρα. Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν εγώ τότε Πρόεδρος. Πιστεύω αν δεν ήμουν εγώ Πρόεδρος, θα μπορούσαμε να έχουμε Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι δεν το χειρίζονται καλά».

Σε άλλο σημείο, ο Τραμπ είπε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει την τελευταία ειρηνευτική πρόταση ακόμα. «Πολλοί πεθαίνουν και θα ήταν καλό να την διαβάσει. Στους ανθρώπους του άρεσε η πρόταση, πρέπει να βρει χρόνο να την διαβάσει.

Έχει περάσει πολύς χρόνος και νομίζω ήρθε η ώρα για εκλογές στην Ουκρανία. Είναι μία σημαντική στιγμή για κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να μην κάνουν εκλογές αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε οι Ουκρανοί να έχουν αυτήν την επιλογή. Και ίσως κέρδιζε ο Ζελένσκι. Μιλάνε για δημοκρατία αλλά φτάνει ένα σημείο όπου δεν είναι πλέον δημοκρατία.

Η Ρωσία έχει το πάνω χέρι, είναι μεγαλύτερη χώρα, πιο δυνατή. Δίνω πολλά στην Ουκρανία αλλά κάποια στιγμή το μέγεθος θα επικρατήσει. Τα νούμερα είναι τρελά.

Ο Πούτιν δεν έτρεφε σεβασμό για τον Μπάιντεν ούτε για τον Ζελένσκι. Μισούνται οι δυο τους. Και είναι δύσκολο για αυτούς να κάνουν μία συμφωνία. Ξέρετε, "τακτοποίησα" οκτώ πολέμους, αυτός θα είναι ο ένατος. Είμαι περήφανος για αυτό και το κάνω πλέον εύκολα, σαν ρουτίνα. Αυτό κάνω, φτιάχνω deals. Αυτή όμως είναι δύσκολη.»

Τραμπ: «Η Ευρώπη δεν κάνει καλή δουλειά»

Τέλος, μιλώντας για τους Ευρωπαίους ηγέτες ο Τραμπ ανέφερε:

«Είμαι φίλος με όλους. Δηλαδή, μου αρέσουν όλοι. Δεν έχω κανέναν πραγματικό εχθρό. Είχα μερικούς που δεν μου άρεσαν όλα αυτά τα χρόνια. Μου αρέσουν πολύ. Αλλά αυτοί... και τους ξέρω πολύ καλά. Τους ξέρω πολύ καλά. Μερικοί είναι φίλοι. Μερικοί είναι εντάξει. Ξέρω τους καλούς ηγέτες. Ξέρω τους κακούς ηγέτες. Ξέρω τους έξυπνους. Ξέρω τους ανόητους. Έχει και μερικούς πολύ ανόητους.

Αλλά δεν κάνουν καλή δουλειά. Η Ευρώπη δεν κάνει καλή δουλειά από πολλές απόψεις. Δεν κάνουν καλή δουλειά. Μιλάνε πολύ αλλά δεν παράγουν».