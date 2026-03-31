Μενού

Ζελένσκι: Έτοιμος να παρουσιάσει σχέδιο ενεργειακής εκεχειρίας στη Ρωσία - Την Τετάρτη τηλεδιάσκεψη με τις ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχεδιάζει να διαβιβάσει μέσω Ουάσινγκτον, στη Ρωσία σχέδιο για κατάπαυση του πυρός στις επιθέσεις κατά ενεργειακών στόχων.

Reader symbol
Newsroom
ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία
  • Α-
  • Α+

Στα σκαριά φέρεται να είναι ένα σχέδιο ενεργειακής εκεχειρίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σχεδιάζει τηλεδιάσκεψη αύριο Τετάρτη (31/1) με διαπραγματευτές των ΗΠΑ προκειμένου να διαβιβάσουν στη Ρωσία τη νέα πρόταση. 

Αναλυτικότερα, το σχέδιο προβλέπει τη διακοπή των επιθέσεων στις ενεργειακές εγκαταστάσεις. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης για τη σφαγή στην Μπούτσα ότι αν η Μόσχα δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία θα συνεχίσει να απαντά στους βομβαρδισμούς της Ρωσίας με δικά της πλήγματα.

Πρόσθεσε ότι ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία για συνομιλίες με αρκετές χώρες χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ