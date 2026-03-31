Στα σκαριά φέρεται να είναι ένα σχέδιο ενεργειακής εκεχειρίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σχεδιάζει τηλεδιάσκεψη αύριο Τετάρτη (31/1) με διαπραγματευτές των ΗΠΑ προκειμένου να διαβιβάσουν στη Ρωσία τη νέα πρόταση.
Αναλυτικότερα, το σχέδιο προβλέπει τη διακοπή των επιθέσεων στις ενεργειακές εγκαταστάσεις. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης για τη σφαγή στην Μπούτσα ότι αν η Μόσχα δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία θα συνεχίσει να απαντά στους βομβαρδισμούς της Ρωσίας με δικά της πλήγματα.
Πρόσθεσε ότι ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία για συνομιλίες με αρκετές χώρες χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.
