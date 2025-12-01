Ζελένσκι για ειρηνευτικό σχέδιο: «Η Ρωσία να μη λάβει τίποτα ως ανταμοιβή για αυτόν τον πόλεμο»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχωρώντας σε νέες δηλώσεις, προειδοποίησε πως τίποτα δεν πρέπει να επιτρέψει στη Ρωσία να θεωρήσει την εισβολή της στην Ουκρανία ως ανταμοιβή, όσο προχωρούν οι διαπραγματεύσεις για το αμερικανικό σχέδιο που αφορά τον τερματισμό του πολέμου.

«Για να προετοιμαστούμε για μια πραγματική ασφάλεια, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η ίδια η Ρωσία δεν θα λάβει τίποτα που θα μπορούσε να θεωρήσει ως ανταμοιβή για αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Παρίσι με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο Ζελένσκι ανέδειξε την επιθυμία να συνομιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τα «βασικά ζητήματα» του αμερικανικού σχεδίου, ενώ μάλιστα τα χαρακτήρισε «αρκετά δύσκολα».

«Ελπίζουμε σε μια συζήτηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τα βασικά ζητήματα που είναι αρκετά δύσκολα», δήλωσε, αναφέροντας ιδιαίτερα το ζήτημα των ουκρανικών εδαφών που κατέχει η Ρωσία.

Παράλληλα δήλωσε πως θεωρεί άδικο να μην συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι στις συνομιλίες για το ζήτημα της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, κάτι το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο του αμερικανικού σχεδίου.

«Το ζήτημα των χρημάτων, της ανοικοδόμησης... χωρίς την παρουσία των Ευρωπαίων εταίρων, δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο επειδή τα χρήματα βρίσκονται στην Ευρώπη, και νομίζω ότι αυτό δεν είναι πολύ δίκαιο», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Τέλος επεσήμανε ότι έχει παρατηρηθεί αύξηση στις ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στην Ουκρανία που έχουν ως στόχο να «συντρίψουν τους Ουκρανούς»:

«Βλέπουμε αύξηση των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτό ασκεί τεράστια πίεση, όχι μόνο ψυχολογική αλλά και σωματική, στον πληθυσμό μας, απλώς για να συντρίψει τον ουκρανικό λαό», είπε χαρακτηριστικά.