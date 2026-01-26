Ζελένσκι για τριμερή: «Πολύπλοκα πολιτικά θέματα παραμένουν άλυτα»

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάλυψαν «σημαντικά ζητήματα», ωστόσο «πολύπλοκα πολιτικά θέματα παραμένουν άλυτα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρείχε επίσης σύντομη ενημέρωση για τις τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι οι συζητήσεις κάλυψαν «ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων ζητημάτων, κυρίως στρατιωτικού χαρακτήρα, που είναι καθοριστικά για τον τερματισμό του πολέμου».

Παράλληλα, σημείωσε ότι τέθηκαν στο τραπέζι και «σύνθετα πολιτικά ζητήματα», τα οποία εξακολουθούν να μην έχουν επιλυθεί. Όπως τόνισε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για νέες τριμερείς συναντήσεις εντός της εβδομάδας.

Σοβαρά προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και θέρμανση

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση σε πολλές περιοχές της χώρας, με επίκεντρο το Κίεβο, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «εξαιρετικά δύσκολη» και άμεσα διαχειρίσιμη μόνο με επείγουσες παρεμβάσεις.

Όπως ανέφερε μετά από ειδική συντονιστική σύσκεψη, οι εντονότερες ενεργειακές πιέσεις καταγράφονται στο Κίεβο και την ευρύτερη μητροπολιτική του περιοχή, καθώς και στις περιφέρειες Χάρκοβο, Τσερνίχιβ, Σούμι, Ντνίπρο και Ζαπορίζια. Στην ουκρανική πρωτεύουσα, περισσότερα από 1.200 κτίρια κατοικιών παραμένουν χωρίς θέρμανση, με τις αρχές να δίνουν προτεραιότητα στις συνοικίες της αριστερής όχθης του ποταμού Δνείπερου, όπως η Νταρνίτσια.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί θερμαινόμενοι χώροι, διανέμονται ζεστά γεύματα και λειτουργούν κινητές μονάδες επικοινωνίας για την υποστήριξη του πληθυσμού. Παράλληλα, εξετάζεται σε κατεπείγουσα βάση η προμήθεια εξοπλισμού για εναλλακτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, με έμφαση στο Κίεβο.

Τέλος, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με διεθνείς εταίρους, με στόχο την εξασφάλιση πρόσθετης ενεργειακής και τεχνικής στήριξης.