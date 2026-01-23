Ζελένσκι για τριμερή συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι: «Θα καθορίσουμε τη στάση μας επιτόπου»

Λίγη ώρα πριν ξεκινήσουν οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι προχώρησε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, αναφέροντας ότι πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με την ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα.

«Μόλις είχα διαβουλεύσεις με την ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα. Πριν από την έναρξη των συνομιλιών συζητήσαμε τα θέματα. Μίλησα με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ. Όλη η ομάδα μας ήταν σε ανοιχτή ακρόαση και μιλήσαμε με όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Συζητήσαμε επίσης για τα σχήματα (των συναντήσεων) – που θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Η ομάδα θα καθορίσει τη στάση της επιτόπου και θα αντιδρά ανάλογα με το ποιος θα είναι ο διάλογος. Καθώς αυτή θα είναι η πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό που θα πραγματοποιηθεί υπό αυτό το σχήμα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.