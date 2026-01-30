Ζελένσκι: Η αιχμηρή απάντηση στον Πούτιν για κάλεσμα στη Μόσχα: «Έλα στο Κίεβο, αν τολμάς»

Εκφράζοντας τις αμφιβολίες του για το αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πράγματι συμφωνήσει να σταματήσει να επιτίθεται στην ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας για μία εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε τις αναφορές ότι έχει προσκληθεί στη Μόσχα από τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» συνόδου κορυφής των ηγετών, αλλά όχι για μία που να διεξάγεται στη Μόσχα, αποκλείοντας αυτό το σενάριο, λέγοντας πως κάτι τέτοιο είναι «αδύνατο».

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι δεν θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Λευκορωσία, μια χώρα με ισχυρούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

«Είναι απολύτως αδύνατο για μένα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη Μόσχα. Αυτό θα ήταν το ίδιο όπως να συναντηθώ με τον Πούτιν στο Κίεβο», είπε και πρόσθεσε: «Μπορώ εξίσου καλά να τον καλέσω στο Κίεβο – ας έρθει. Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμά, φυσικά».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν έχει συναφθεί επίσημη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας όσον αφορά τους ενεργειακούς στόχους.

Υπογράμμισε ότι η απόφαση, την οποία η Ουκρανία θεωρεί «ευκαιρία» και όχι οριστική συμφωνία, ήταν μια πρωτοβουλία που προτάθηκε από τις ΗΠΑ και προσωπικά από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν υπάρχουν μυστικά εδώ. Δεν υπήρξε άμεσος διάλογος ούτε άμεσες συμφωνίες σχετικά με αυτό το θέμα μεταξύ μας και της Ρωσίας», δήλωσε.

«Εάν η Ρωσία δεν επιτεθεί στις ενεργειακές μας υποδομές – εγκαταστάσεις παραγωγής ή οποιαδήποτε άλλα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία – δεν θα επιτεθούμε στις δικές τους», πρόσθεσε.

«Μια ανθρωπιστική καταστροφή προμηνύεται στην Ουκρανία»

Χθες,το βράδυ της Πέμπτης (29/01), ωστόσο μετά την αιφνίδια ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Ζαπορίζια, στην κεντροανατολική Ουκρανία, ανέφερε ρωσική επίθεση κατά της περιφερειακής πρωτεύουσας, η οποία προκάλεσε ζημιές σε κτίριο.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Ζελένσκι και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, ο τελευταίος χαιρέτισε το έργο της Ουάσινγκτον «υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός» , αλλά υπογράμμισε επίσης ότι «η συστηματική και βάναυση καταστροφή ουκρανικών μη στρατιωτικών ενεργειακών υποδομών» από τη Μόσχα «συνεχίζεται», σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Το συμβούλιο κυβερνητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα, Παρασκευή, (30/01) μετά το άιτημα χωρών μελών που ανησυχούν για την κατάσταση όσον αφορά τους πυρηνικούς σταθμούς στην Ουκρανία, λόγω των ρωσικών επιθέσεων.

Το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο έχει πληγεί σοβαρά τους τελευταίους μήνες από σειρά μαζικών ρωσικών πληγμάτων που έχουν προκαλέσει ζημιές σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και μετασχηματιστές όπως και στον τομέα φυσικού αερίου της χώρας.

«Ο χειμώνας είναι πολύ δριμύς και οι Ουκρανοί υποφέρουν πάρα πολύ. Μια ανθρωπιστική καταστροφή προμηνύεται εκεί», δήλωσε χθες η Κάγια Κάλας, η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, η οποία ανακοίνωσε τη χορήγηση επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας 145 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του παγερού χειμώνα στην Ουκρανία.